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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تكشف عقوبة كل من يستغل بطاقة تموين ليست حقه

البطاقة التموينية
البطاقة التموينية

كشف المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن عقوبات رادعة تنتظر كل من يستغل بطاقة تموين ليست حقه دون علم صاحبها مؤكدا أنه فر بلاغ صاحب البطاقة التموينية بفقدان البطاقة ويتم ضبط البطاقة مع شخص آخر يستفيد منها يتم وقف البطاقة التموينية فورا ويواجه المستفيد من غير حقه المسئولية الجنائية وتهم سرقة الدعم وسرقة المال العام.

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وأوضح خليل ل صدى البلد أن لا يجوز لأي شخص أن يستفيد من بطاقة تموين شخص آخر بشكل دائم لانه يقع تحت طائلة القانون لافتا إلى أن ترك بعض المواطنين بطاقتهم التموينية عند البدال التمويني أو المخبز يعرض بطاقتهم للإيقاف وصاحب المخبز أو البدال التموبني للمسائلة القانونية.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية الرقمنة لما لها من دور في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدا على أهمية ضبط البطاقات التموينية.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته في افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة بمدينة ٦ أكتوبر، "عدم وجود رقمنة للدولة المصرية خلانا مش شايفين كويس، بياناتنا مش واضحة، فحصل استقرار لواقع غير دقيق، وبه الكثير من الفساد".

ونوه الرئيس إلى أنه نتيجة لهذا الوضع وجدت بطاقة تموين تحمل اسمه في محافظة المنيا، ويتم صرف المواد التموينية بها.

وأوضح الرئيس السيسي أنه عندما اطلق  بناء مدن جديدة تم شن حملة من مغرضين سواء كان هدفهم التشكيك و عدم الثقة معقبا :" و اللى مش فاهم قضيته معانا".

و تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي :"يا ترى بعد المدة دى مازلتم شايفينا مهمتين فقط بالأغنياء والطبقة المتوسطة ولا بالكل ".

و اردف الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا : مش بشوف اللى اتعمل انا بشوف اللى لسة متعاملش في مصر ..انا بحلم بـ ٣ مليون وحدة  سكنية زي دول".

الرئيس السيسي البطاقات التموينية وزارة التموين المواد التموينية قطاع التجارة

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