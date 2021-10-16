محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ.. ليفربول يكتسح واتفورد 5-0 وينتزع صدارة البريميرليج..فيديو

فاز فريق ليفربول على نظيره واتفورد بخمسة أهداف دون رد،في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

بدأ ليفربول المباراة ضاغطا، وكان قريبا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثانية، عن طريق محمد صلاح، ، حيث سدد “مو” كرة قوية، لكنها اصطدمت بالقائم.

وتمكن ليفربول من إحراز الهدف الأول، عن طريق ساديو ماني، في الدقيقة التاسعة، بعد أسيست خيالي من محمد صلاح.

وكاد محمد صلاح أن يضيف هدف ليفربول الثاني سريعا، في الدقيقة 11، حيث سدد تصويبة من على حدود منطقة الجزاء، لكن حارس واتفورد تمكن من التصدي لها.

وواصل حارس واتفورد تألقه أمام محمد صلاح الذي انفرد من الجبهة اليمنى، في الدقيقة 19، لكن الحارس خرج من مرماه وتمكن من اللحاق بالكرة قبل محمد صلاح.

حاول واتفورد أن يستعيد توازنه، بالاستحواذ على الكرة وتهديد مرمى ليفربول، لكن دفاع الريدز كان في الموعد.

وأضاف روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 37، بعد عرضية أرضية من روبرتسون، ليضعها المهاجم البرازيلي بسهولة في الشباك الخالية.

وعاد فيرمينو لتسجيل هدف ليفربول الثالث في الدقيقة 52، بعد استغلاله لكرة ارتدت من يد حارس واتفورد، ليضعها في الشباك.

وأحرز محمد صلاح هدفا عالميا لـ ليفربول في الدقيقة 54، بعدما تلاعب بـ 4 مدافعين من فريق واتفورد، داخل منطقة الجزاء، وسدد بشكل رائع، على يمين الحارس.

واختتم روبرتو فيرمينو أهداف ليفربول، بتسجيل الهدف الخامس، في الدقيقة 91.

وأصبح محمد صلاح، الهدف التاريخي للأفارقة في الدوري الإنجليزي، برصيد 104 هدف، بالتساوي مع الأسطورة الإيفوارية ديديه دروجبا.

بدأ ليفربول المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كيليهر

خط الدفاع : أرنولد - ماتيب - فان دايك - روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون - ميلنر - كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - فيرمينو.

بهذه النتيجة انتزع ليفربول صدارة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي مؤقتا، برصيد 18 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد واتفورد عند النقطة السابعة، في المركز الـ 15.