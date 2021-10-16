تعرف على سيارة مازيراتي MC12 موديل 2021ِ

تعتبر شركة مازيراتي العريقة و المملوكة لمجموعة فيات الأيطالية واحدم من كبرى الشركات العالمية المتنافسة في فئة السيارات الخارقة و ذلك بسبب قوتها و تميزها بمواصفات خارقة الي جانب التصميم الرياضي المتميز.

و تستمد سيارة مازيراتي جران MC12 موديل 2021ِ قوتها من محرك V12 بسعة 6000 سي سي مع شاحن توين تيربو يولد قوة 621 حصان و عزم أقصي للدوران يصل الي 480 نيوتن/متر و مزود بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في زمن قدرة 3.8 ثوانية و يمكنها أن تقطع مسافة الكيلومتر الواحد في 1.20 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى الى نحو 330 كيلومتراً في الساعة.

و من الداخل جاءت سيارة مازيراتي MC12 موديل 2021ِ بمقصورة رياضية حديثة و راقية مزودة بقطع من الكروم و كساء من الجلد الفاخر و المواد الخشبية كما هي عادة مازيراتي بالأضافة لعجلة قيادة متعددة الوظائف تم تزويدها بأزرار تحكم من ضمنها زرار لتشغيل المحرك الخارق وزرار للحركة العكسية و زرار لرفع ألية التعليق الأمامية أثناء القيادة في الطرق الوعرة .

و من الخارج تأتي سيارة مازيراتي MC12 موديل 2021ِ بتصميم أنيق و فاخر تم صناعة هيكلها الخارجي من الكاربون فايبر مما يجعل وزن السيارة أخف و أكثر مرونة و سرعة بالأضافة لهيكل سفلي مصنوع من الألمونيوم أطارات عريضة نسبياً بقطر 19 بوصة .



قامت الشركة الأيطالية مازيراتي بأنتاج 55 قطعة فقط من سيارة MC12 موديل 2021ِ المقدر سعرها بنحو 936 الف دولار.