المصرية لمكافحة المنشطات تشارك في اجتماع اليونسكو حول الأدوية والأعشاب المحظورة

شاركت المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "نادو" في اجتماع مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة "يونسكو"، وهو الاجتماع الثالث على التوالي الذي يقام بمشاركة مجموعة من خبراء مكافحة المنشطات، تم ترشيحهم من قبل اليونسكو يمثلون مختلف الدول العربية.

ويهدف دور مجموعة الخبراء إلى تسليط الضوء على عدد من الأدوية التقليدية والأعشاب الطبية التى يستخدمها بعض الرياضيين، وقد تحتوي هذه الأعشاب على مواد محظورة فى مجال الرياضة، الأمر الذي يؤدي إلى ظهور عينات إيجابية في فحص الكشف عن المنشطات، ما يترتيب عليه إيقاف اللاعبين المتورطين.

ومن المقرر أن يستمر عمل اللجنة مع منظمة اليونسكو بالتعاون مع عدد من كليات الصيدلة فى مختلف الدول للوصول إلى الأهداف المرجوة.

وستقوم المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات خلال الفترة المقبلة بعمل دراسة استقصائية للرياضيين فى مصر من أجل هذا الغرض، وللحفاظ على ممارسة رياضة نظيفة خالية من المنشطات.