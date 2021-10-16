تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تزور محافظة أسوان

قام وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بزيارة محافظة أسوان، وكان في استقبالهم أبناء قبيلتي العبابدة والبشارية.

زار الوفد السد العالي، بالإضافة الي زيارة رمز الصداقة المصرية السوڤيتية، الذي يعد أحد أهم المزارات السياحية الشهيرة بأسوان، وتم بناؤه كرد للجميل من مصر للإتحاد السوفيتي الذي أقرض مصر في بناء مشروع القرن الماضي السد العالي.

ضم وفد التنسيقية كلا من النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومصعب أمين المتحدث الرسمي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب عمرو درويش، والنائب أحمد رمزي، والنائبة راجية الفقي ، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد السباعي ، والنائب أكمل نجاتي أعضاء مجلس الشيوخ، وكريم عبد العاطى المتحدث الإعلامي للتنسيقية، وأحمد القصير عضو التنسيقية .