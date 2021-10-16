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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إصابة رجب عمران لاعب سيراميكا كليوباترا خلال مواجهة الترسانة

لقاء سيراميكا كليوباترا
لقاء سيراميكا كليوباترا والترسانة

تعرض رجب عمران لاعب وسط فريق سيراميكا كليوباترا لإصابة مع نهاية الشوط الأول من مباراة الترسانة الودية التي أقيمت مساء اليوم، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

 

وأكد التشخيص المبدئي الذي أجراه الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، علي تعرض اللاعب لمزق في العضلة الأمامية، ومن المنتظر أن يخضع لأشعة غدًا لتحديد مدة غياب اللاعب.

 

يذكر أن سيراميكا كليوباترا خاض مبارتين وديتين اليوم أمام بايونيرز وانتهت بفوز سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد أحرزه باسم مرسي، والمباراة الثانية أمام فريق الترسانة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

 

وفضل الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا أن يخوض مباراة إضافية في نفس اليوم بعد مباراة بايونيرز التى انتهت بفوز سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، من أجل تجهيز كافة اللاعبين قبل انطلاق الدوري.

 

وسجل توتي لاعب الترسانة هدف فريقه الوحيد في الدقيقة ٧٥ من عمر المباراة.

 

وتألق محمد كوكو حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا بعدما تصدى لركلة جزاء ليحافظ على حظوظ فريق سيراميكا كليوباترا للعودة في المباراة.

 

ونجح مصطفى ميسي في إحراز هدف التعادل بعدما سدد كرة قوية اصطدمت في دفاع الترسانة لتسكن شباك الترسانة معلنة هدف التعادل، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

رجب عمران سيراميكا كليوباترا الترسانة بايونيرز توتي

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