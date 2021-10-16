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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يشيد بدور مجلس القبائل والعائلات في الدفاع عن الأرض وحماية الحدود

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال المشاركة في مجلس القبائل والعائلات المصرية

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بدور مجلس القبائل والعائلات المصرية وحرصه على مواكبة جهود الدولة ورؤيتها الشاملة في البناء والتنمية.

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جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية والدكتور حوسين عيد رئيس مجلس القبائل بمطروح وعدد من القيادات السياسية والشعبية وأعضاء المجلس احتفالا بانتصارات أكتوبر المجيدة.


وأضاف على أهمية دور القبائل على الحدود المصرية وتكاتفهم الدائم مع قواتنا المسلحة والشرطة المصرية في الدفاع عن الأرض وحماية الحدود وكانوا وما زالوا خير عون مع الأجهزة التنفيذية في المشاركة في جهود التنمية والتطوير.

 

وأشار محافظ مطروح، إلي أن انتصارات أكتوبر المجيدة جسدت روح التعاون والتكاتف بين أبناء الوطن بكل عزيمة وإصرار في استعادة أرض سيناء المباركة ١٩٧٣.

 

وأكد على  دور المجلس الذى تم تدشينه في عام ٢٠٢٠ ككيان داعم لجهود الدولة مع تحقيق أهداف لم الشمل وتأكيد الاستقرار مع دور المشايخ والقضاة بالمجلس في فض المنازعات والمساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار بين أبناء الوطن.

 خلال المشاركة في مجلس القبائل والعائلات المصرية
 خلال المشاركة في مجلس القبائل والعائلات المصرية
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