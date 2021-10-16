هاني شاكر: سعد لمجرد ليس ممنوعا من الغناء في مصر

رغم الانفراد الذي حققته قناة أون تى في بتسجيل حلقة مع الفنان سعد لمجرد بعد غياب عن القنوات التليفزيونية منذ خمس سنوات تقريبا إلا أن متابعي الفنان في المغرب العربي فوجئوا بعدم اذاعة الحلقة في التوقيت المقرر لها وهو ما ساهم في خروج متابعيه والفانز العربي اللذين يرتبطون به بهاشتاج "عايزين حلقة سعد لمجرد"

ودعم الهاشتاج تصريح لنقيب الموسيقيين هاني شاكر بان سعد لمجرد مرحب به في مصر مثل الفنانين المصريين في المغرب و ليس ممنوعا ولا يصح أن ننساق خلف السوشيال ميديا التي تتحكم بها منافسات وخلافات المطربين.

وقال شاكر في تصريحات علنية عند سؤاله من أحد صانعي المحتوى أن سعد لم تصدر ضده احكام نهائية حتى الآن وبالتالي فهو ليس ممنوعا وأنه شخصيا تلقى تكريما من الملك المغربي محمد السادس مثلما كرم من قبل فنانين مصريين.

وأضاف شاكر في تصريحاته ان الفنانين المصريين ضيوف على المملكة المغربية في كل المهرجانات مستغربا من الحملة الممنهجة ضد لمجرد.

برنامج سهرانين

وكان لمجرد قد حل ضيفا على مصر منذ أسبوعين لإنجاز أغاني جديدة له مع شعراء وملحنيين مصريين في إطار تعاقده على ألبوم جديد مع شركة سوني العالمية وقام أثناء وجوده بتصوير حلقة مع الفنان أمير كرارة في برنامجه المعروف سهرانين ثم فوجئ بعدم اذاعة الحلقة وفسرها جمهوره وقتها بعدم وجود مساحة وقتية نظرا لاحتفالات القناة بأعياد أكتوبر وقام وقتها لمجرد بتهنئة المصريين قيادة وشعبا وجيشا بهذه الأعياد وتزامن مع التأجيل ظهور هاشتاج على تويتر يطالب بمنعه من الغناء وهو الأمر الذي استنكرته إدارة الفنان المغربي

وكان لمجرد قد اقترب من الاحتفال بوصول عدد مشاهدي أغنيته أنت معلم إلى مليار بعد أن حقق باجمالي أغانيه ٣ مليار مشاهدة وهو الرقم الذي يرشحه لدخول موسوعة الأرقام القياسية جينيس واستغرب الفانز المغربي من تلك الحملات التي تنظم ضده رغم أن الجمهور المغربي يرحب بالفنانين المصريين.

حالة من الجدل الواسع أثارها برنامج “سهرانين”، بعد تأجيل حلقة المطرب المغربى سعد لمجرد والتى كان من المقرر أن

تعرض أمس.

تأجيل حلقة سعد لمجرد

ويأتى قرار تأجيل عرض الحلقة بسبب احتفال القناة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد.

وكان خرجت عديد من الأقاويل حول سبب تأجيل عرض الحلقة خاصة بعد حذف برومو الحلقة من اليوتيوب أيضا وهو الأمر الذى دفع البعض للحديث عن أزمات سعد لمجرد باتهامه فى قضية الاغتصاب بفرنسا.

وتحدث سعد لمجرد خلال اللقاء عن مسيرته الفنية، وكواليس دخوله مجال الفن، والأزمات التي مرّ بها حتى الآن، سواء على المستوى المهني أو الشخصي، فضلا عن أحلامه التي يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.