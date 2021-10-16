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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يحقق أول انتصاراته في الدوري السعودي برباعية في شباك الاتفاق

عمر السومة
عمر السومة

حقق فريق أهلي جدة أولى انتصاراته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “ الدوري السعودي” بفوزه على الاتفاق بأربعة أهداف دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

افتتح السوري عمر السومة التسجيل للأهلي في الدقيقة 22، أعقبه زميله فابيو بالهدف الثاني في الدقيقة 48.

وعاد فابيو ليضيف الهدف الثاني له والثالث لأهلي جدة في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 68، اختتم عبد الرحمن غريب مهرجان الأهداف للأهلي موقعًا على الهدف الرابع، ليحقق فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أهلي جدة للنقطة 8 في المركز الحادي عشر، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

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