لمدة أسبوعين.. جامعة حلوان تبدأ اليوم برنامج تأهيل أخصائي توحد

تنظم وحدة برامج التنمية البشرية، بالإدارة العامة لرعاية الشباب، جامعة حلوان، دورة تدريبية عن “إعداد وتأهيل أخصائي توحد” وفقا لآخر ما توصل إليه العلم الحديث في 2021.

يأتي ذلك؛ في إطار اهتمام الدولة بذوي الهمم، ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتهدف الدورة إلى تدريب الطلاب الراغبين في العمل في مجال التربية الخاصة على مهارات التوحد وإعداد أخصائى توحد واكتشاف ودعم المهارات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظرية وعمليه، كذلك مساعدة الطلاب على تحديد الأهداف ودعم فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطالب وتطوير ذاته بما يتوافق مع سوق العمل، وزيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة وبناء جسر من العلاقات بينهم، والتدريب والتطوير لرفع مستوى أداء الطلاب وتنمية المهارات والقدرات، وتحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصي والمجتمعي لمواجهة سوق العمل.

وتعقد الدورة التدريبية اعتبارا من اليوم الأحد 17 أكتوبر، وتستمر لمدة أسبوعين، حتى الأحد 31 من الشهر ذاته، ف مدرج “8A”، من 9 ص- 2 ظهرا، وتحت إشراف راشد عصام مدير عام رعاية الشباب، ياسر عبد المنعم مدير وحدة التنمية البشرية.