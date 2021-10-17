خالد عكاشة: تهديدات بالقتل بين جماعة الإخوان فى تركيا ولندن

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر و الدراسات الاستراتيجية، إن هناك انقسامات كبيرة داخل تنظيم الجماعة الإرهابية الإخوانية، وأن هناك اتهامات متبادلة بين القيادات بـ مخالفات إدارية و تنظيمية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية أنجى القاضي، أن هناك أزمة أجيال داخل تنظيم الإخوان الإرهابية منذ سنوات.

ولفت إلى أن الإرهابي الإخوانى المتواجد فى تركيا محمود حسين يتهم إبراهيم منير القائم بـ أعمال المرشد بـ اتهامات أخلاقية، والأخير يتهم الأول بمخالفات مالية.



وأشار إلى أن الإرهابي إبراهيم منير متواجد فى لندن، ويقوم بإصدار بيانات ضد الإرهابي محمود حسين، والأخير أصدر بيان بعدم الاعتراف بـ الأول.

وأوضح أن تنظيم الإخوان الإرهابي يواجه أزمة عنيفة وقدر كبير من التشتت، وأن هناك تهديدات بالقتل متبادلة بين إبراهيم منير و محمود حسين، وهناك تأمينات على كل شخص.

