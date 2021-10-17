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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس نجلة حارس عقار سرقت مجوهرات وأموال من شقة بالبساتين

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس نجلة حارس عقار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة عملات أجنبية ومجوهرات من داخل شقة تعمل بها بمنطقة البساتين.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمة واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات واقعة سرقة شقة بالبساتين ، وتبين انه نجلة حارس العقار تم ضبطها والمسروقات.

تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة القسم ) بصحبة والدته وشقيقته باكتشافه سرقة عملات أجنبية - مجوهرات خاص بشقيقته من داخل الشقة سكنه ، واتهم نجلة حارس العقار ، مقيمة بمحل البلاغ بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وأن المشكو في حقها وراء ارتكاب الواقعة أمكن ضبطها .

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة ، حيث تمكنت من الاستيلاء على المسروقات المشار إليها بأسلوب " المغافلة " على فترات مستغلة طبيعة عملها لدى المجنى عليه.

كما أضافت بقيامها بتغيير العملات الأجنبية المستولى عليها إلى الجنيه المصري من خلال أحد مكاتب الصرافة الكائنة بدائرة القسم، وإنفاقها في شراء مشغولات ذهبية ومتعلقات شخصية، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية والمتعلقات الشخصية المشار إليها – المجوهرات المستولى عليها – جزء من العملات الأجنبية المستولى عليها.

كما أقرت بإنفاقها باقي المبالغ المالية على متطلباتها الشخصية ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات ، واتهمها بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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