فوز الزمالك وتعادل الأهلي وسقوط بطل الجزائر.. نتائج مبارايات دوري أبطال إفريقيا

انتهت اليوم السبت، سبع مباريات في مسابقة دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 التمهيدي.

ويقدم لكم صدي البلد نتائج مبارايات دوري أبطال افريقيا التي اقيمت اليوم :

أبرز النتائج كان تفوق الزمالك خارج دياره على حساب توسكر الكيني بهدف دون رد جاء عن طريق الدولي المغربي أشرف بنشرقي.

في المقابل، عاد الأهلي من النيجر بتعادل ثمين أمام الحرس الوطني بهدف لكل جانب، وأحرز هدف بطل أفريقيا التونسي الدولي علي معلول.

النتائج العربية شهدت تفوقًا أيضًا لصالح النجم الرياضي الساحلي التونسي الذي تعادل خارج تونس أمام آرمى باتريوريتيك بطل رواندا بهدف لكل فريق.

واكتسح فريق المريخ السوداني نظيره زاناكو الزامبي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء أقيم على ملعب الأول.

وفي كوت ديفوار شهدت مباراة أسيك أبيدجان وشباب رياضي بلوزداد الجزائري مفاجأة من العيار الثقيل بخسارة بطل الجزائر بهدف مقابل ثلاثة.

وأخيرا، تفوق بطل أنجولا ساجرادا اسبيرانسا ضد رويال ليبوباردس بطل إيسواتيني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ومن المقرر أن تقام مباريات الإياب خلال أحد أيام 22 و23 و24 من الشهر الجاري.