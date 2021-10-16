عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة مندوب إطفاء بحالة إغماء أثناء محاولة السيطرة على حريق مصنع بويات بالإسماعيلية

أثناء نقل مندوب الإطفاء
أثناء نقل مندوب الإطفاء المصاب

 

نشب منذ قليل حريق هائل بمصنع بويات بالمنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر الحريق عن إصابة مندوب إطفاء   بحالة اغماء، تم نقله إلى أقرب مستشفى لموقع الحادث ، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية بـ عدد من سيارات الإطفاء، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحريق.

محافظ الإسماعيلية يتفقد آثار حريق مصنع الهندية


 

وتفقد اللواء شريف بشارة، محافظ الاسماعيلية، آثار حريق مصنع الهندية البويات، والذى وقع قبل قليل.

استمع محافظ الإسماعيلية إلى شرح تفصيلى حول حادث الحريق والإجراءات التى تمت أثناء الحادث وكذلك الإجراءات التى يقوم بها المصنع لرفع الآثار الناتجة عن الحريق.

محافظ الإسماعيلية يتفقد آثار حريق مصنع الهندية

كما اكد المحافظ خلال جولته  علي تشكيل لجنة عاجلة لتحديد الأسباب الأولية للحادث وحجم الخسائر وإعداد تقرير فني فى أسرع وقت ممكن.
وفرضت قوات الحماية المدنية  كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده إلي المصانع المجاورة.


كما اكد  اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، توجيه  مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور علي حطب، وكيل الوزارة، على رفع حالة الطوارئ بأقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات بالتزامن مع حريق هائل بمصنع الهندية للملابس، تحسبًا لاستقبال مصابين.

وأكد محافظ الإسماعيلية، على رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة المستشفيات وتوافر جميع الأدوية بقسم الطوارئ والاستقبال في المستشفيات القريبة من موقع الحريق.

ونشب، اليوم السبت ، حريق هائل في مصنع كبير فى منطقة الاستثمار مجاور لمصنع ملابس  اوراجلو بالإسماعيلية.

كشفت المصادر الطبية عن إصابة عدد من العاملين المتواجدين بمقر الواقعة  بالاختناق.
كما أكدت المصادر علي الدفع  بسيارات إسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى.
و تدخلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالدفع بخمس سيارات إطفاء الحريق والتدخل السريع من أجل السيطرة على الحادث.
وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من مدير البحث الجنائي، يفيد بنشوب حريق هائل باحد المصانع بمنطقة الاستثمار، وتم الدفع ب 5 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.
 

IMG-20211016-WA0046
IMG-20211016-WA0046

IMG-20211016-WA0036
IMG-20211016-WA0036
IMG-20211016-WA0033
IMG-20211016-WA0033
IMG-20211016-WA0031
IMG-20211016-WA0031
IMG-20211016-WA0030
IMG-20211016-WA0030
IMG-20211016-WA0027
IMG-20211016-WA0027
الاسماعيلية اخبار الحوادث الإسعاف اخبار المحافظات الاستثمار

موضوعات متعلقة

السيطرة على حريق فى شقة سكنية بقنا

حريق يقضى على محتويات محل بقالة فى قنا

السيطرة على حريق بأحد المصانع في العاشر من رمضان

الحماية المدنية بالعريش تسيطر على حريق شارع الصاغة

أم لـ5 أطفال.. حريق يلتهم مشروعا لسيدة سعودية بعد ساعات من افتتاحه.. شاهد

ماذا قال مشايخ الصوفية بعد قرار الرئيس بترميم مقامات آل البيت؟

حريق هائل في باخرة سياحية على نهر النيل في الجيزة..فيديووصور

توفير ٢٣٠٠  فرصة عمل برواتب تصل إلى ١٥ ألف جنيه.. تحويل وتحصيل 6.8 مليون جنيه مستحقات العمالة بالأردن والسعودية ..صرف 4.5 مليون جنيه منحة عيد العمال والأضحى لـ 4623 عاملا

ترشيحاتنا

ننشر استعدادات البنوك للاحتفال بـ اليوم العالمي للادخار .. التطبيق غدا

وداعا لقيود كورونا.. السعودية تبدأ تخفيف الإجراءات الاحترازية

تُعرض بـ موسم الرياض.. أيتن عامر: عدت من لبنان لبدء تحضيرات سلام مربع| خاص

تفوق الكتلة الصدرية.. المفوضية العليا تعلن نتائج الانتخابات العراقية

شبهوها بالهنود.. ثراء جبيل تثير الجدل بمهرجان الجونة

اِعرف بديل التطعيم بـ لقاح كورونا لدخول الموظفين المؤسسات الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توسكر لـ صدى البلد: لاعبو الزمالك تشاجروا بعد نهاية المباراة.. وقدمنا شكوى للكاف

نجاة طائرة مصرية من كارثة محققة أثناء هبوطها في مطار رومانيا |شاهد

إذا مرت 9 شهور.. "تاج الدين" يكشف عن حاجة متلقي لقاح كورونا لجرعة جديدة

كدمات فى الوجه.. أول تعليق من دوللى شاهين يوضح حقيقة الاعتداء عليها

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

45 تريليون جنيه لهيئة التأمينات و13 % زيادة.. كيف انتصرت الدولة لأصحاب المعاشات

أخبار سارة للمواطنين بشأن رحلات الحج والعمرة .. فيديو

890 مليار جنيه.. هيئة التأمين الاجتماعي تزف بشرى لأصحاب المعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وإلهام شاهين.. نجوم الفن يتوافدون على فيلم كباتن الزعتري بالجونة

ليست فوتوشوب .. من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة ؟

وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

بعد صورتها بالحجاب| ياسمينا العلواني في ضيافة موقع صدى البلد

فيديو

فيديوجراف .. بصراحة ميتبلعش.. عمرو أديب يتدخل في أزمة فستان نجلاء بدر

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

فيديو جراف .. عصابة تدوير الحشيش والهيروين تسقط بمخدرات بـ40 مليون جنيه

فيديوجراف| 12٪ من التجارة العالمية.. فوربس تصنف قناة السويس ثاني أكبر شركة عملاقة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ