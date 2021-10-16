إصابة مندوب إطفاء بحالة إغماء أثناء محاولة السيطرة على حريق مصنع بويات بالإسماعيلية

نشب منذ قليل حريق هائل بمصنع بويات بالمنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر الحريق عن إصابة مندوب إطفاء بحالة اغماء، تم نقله إلى أقرب مستشفى لموقع الحادث ، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية بـ عدد من سيارات الإطفاء، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع الحريق.





وتفقد اللواء شريف بشارة، محافظ الاسماعيلية، آثار حريق مصنع الهندية البويات، والذى وقع قبل قليل.

استمع محافظ الإسماعيلية إلى شرح تفصيلى حول حادث الحريق والإجراءات التى تمت أثناء الحادث وكذلك الإجراءات التى يقوم بها المصنع لرفع الآثار الناتجة عن الحريق.

كما اكد المحافظ خلال جولته علي تشكيل لجنة عاجلة لتحديد الأسباب الأولية للحادث وحجم الخسائر وإعداد تقرير فني فى أسرع وقت ممكن.

وفرضت قوات الحماية المدنية كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده إلي المصانع المجاورة.



كما اكد اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، توجيه مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور علي حطب، وكيل الوزارة، على رفع حالة الطوارئ بأقسام الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات بالتزامن مع حريق هائل بمصنع الهندية للملابس، تحسبًا لاستقبال مصابين.

وأكد محافظ الإسماعيلية، على رفع درجة الاستعداد القصوي بكافة المستشفيات وتوافر جميع الأدوية بقسم الطوارئ والاستقبال في المستشفيات القريبة من موقع الحريق.

ونشب، اليوم السبت ، حريق هائل في مصنع كبير فى منطقة الاستثمار مجاور لمصنع ملابس اوراجلو بالإسماعيلية.

كشفت المصادر الطبية عن إصابة عدد من العاملين المتواجدين بمقر الواقعة بالاختناق.

كما أكدت المصادر علي الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين لأقرب مستشفى.

و تدخلت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالدفع بخمس سيارات إطفاء الحريق والتدخل السريع من أجل السيطرة على الحادث.

وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من مدير البحث الجنائي، يفيد بنشوب حريق هائل باحد المصانع بمنطقة الاستثمار، وتم الدفع ب 5 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق.



IMG-20211016-WA0046

IMG-20211016-WA0036

IMG-20211016-WA0033

IMG-20211016-WA0031

IMG-20211016-WA0030