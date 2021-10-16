عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

رسالة السيسي إلى الإعلام .. اعرف ماذا يريد الرئيس

الرئيس السيسي يسلم
الرئيس السيسي يسلم أجهزة تابلت لبعض الأسر

تحدثت الرئيس عبد الفتاح السيسي عن البناء غير المخطط وآثاره علينا، قائلا: «نحتاج لعمل برنامج نظافة كويس، وسنواجه مشاكل البناء غير المخطط، وفي هذه الحالة أمامي خيار من اثنين، يا أشوف وأسكت، يا أشوف واشتغل»

نخلي بالنا من نفسنا

وتابع الرئيس السيسي: «أنا معرفش أسكت وأنتو متسكتوش ولازم أحل القضية، حيث أن حجم المخلفات التي تصدت لها الحكومة في الـ 3 سنوات الماضية 2.8 مليون طن، ودي مش قضية رئيس ولا حكومة بل دولة وناس».

وواصل الرئيس السيسي حديثه خلال فعاليات افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، اليوم السبت، قائلا: «يا جماعة فيه دولة في العالم حجم مخلفاتها 2.8 مليون طن، لا، لازم نخلى بالنا من نفسنا شوية، وإحنا بنحاول نصلح».

بعد حديث الرئيس السيسي عن التعدي على الأراضي الزراعية| نواب: رقابة شديدة من الحكومة على هذا النوع من المخالفات وتم عمل أحوزة عمرانية بالقرى وتوابعها.. ومطالب بتفعيل عقوبات القانون على المخالفين

لميس الحديدي عن حامل بطاقة التموين باسم الرئيس السيسي في المنيا: إيه البجاحة دي؟!

وأشار الرئيس السيسي إلى أن «البعض يرغب فى البناء بجوار أرضه، فيجد أن جيرانه ومن حوله يرغبون فى نفس الأمر»، معقبا: «أنت كده بتاكل في أرضك اللي هي الأرض الخضرا اللي بتطلع إنتاج وفلوس ليك ولغيرك والبلد».

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي موجها كلامه  للمواطنين والإعلاميين: «يجب أن تتوقفوا وتنظروا لما تقوم به الدولة من مشروعات».

رسالة السيسي للإعلام

حول حديث الرئيس السيسي إلى الإعلاميين، قال الكاتب الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن ما تفهمه اليوم من رسالة الرئيس السيسي إلى كل أدوات الوعي ومنها الإعلام، الذي كانت الإشارة إليه واضحة يعني «فعالية الأداء وليس مجرد الآداء».

وتابع الطاهري في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن المقصود بفعالية الأداء هو شعور المواطن بما يجري على الأرض وليس مجرد أخبار المواطن بما يجري على الأرض، لافتا أن «الفرق بين المعنيين كبير جدا».

ولفت الطاهري: لكي يستشعر الإعلامي هذا الأمر ويؤدي إلى سرده كما هو مطلوب يجب أن «يكون مستوعب تماما لكافة معطيات عملية التنمية في مصر، التي تتم بوتيرة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث».

واختتم: «على سبيل من السهل الحديث بلغة الأرقام عن أهمية وفعالية وقوة العاصمة الإدارية الجديدة، لكن مهما ذكرت سيختلف الأمر تماما عند النزول إلى العاصمة الإدارية ومشاهدتها والتحدث إلى العمال وعند مشاهدة "رئيس عمال" ويعمل تحت يديه ألف نجار».

مشروعات إسكان بديل

وافتتح الرئيس السيسي صباح اليوم، مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وشاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا بعنوان «الأحلام تتحقق».

وقام الرئيس السيسي بافتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس.

أبوشقة يهنئ الرئيس السيسي والعالم الإسلامى بالمولد النبوي الشريف

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يروي موقفا تعرض له بسبب القمامة.. والأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة

وفي نهاية الافتتاح قام الرئيس بجولة تفقدية لعدد من الوحدات السكنية قدم خلالها أجهزة تابلت هدية لأبناء الأسر.

السيسي الرئيس السيسي مشروعات إسكان المناطق غير الأمنة البناء غير المخطط 6 اكتوبر العاصمة الادارية

موضوعات متعلقة

لميس الحديدي عن حامل بطاقة التموين باسم الرئيس السيسي في المنيا: إيه البجاحة دي؟!

نائب: توجيهات السيسي ومتابعته المستمرة للعاصمة الإدارية يؤكد أنها مشروع حضاري

ترشيحاتنا

ننشر استعدادات البنوك للاحتفال بـ اليوم العالمي للادخار .. التطبيق غدا

وداعا لقيود كورونا.. السعودية تبدأ تخفيف الإجراءات الاحترازية

تُعرض بـ موسم الرياض.. أيتن عامر: عدت من لبنان لبدء تحضيرات سلام مربع| خاص

تفوق الكتلة الصدرية.. المفوضية العليا تعلن نتائج الانتخابات العراقية

شبهوها بالهنود.. ثراء جبيل تثير الجدل بمهرجان الجونة

اِعرف بديل التطعيم بـ لقاح كورونا لدخول الموظفين المؤسسات الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توسكر لـ صدى البلد: لاعبو الزمالك تشاجروا بعد نهاية المباراة.. وقدمنا شكوى للكاف

نجاة طائرة مصرية من كارثة محققة أثناء هبوطها في مطار رومانيا |شاهد

إذا مرت 9 شهور.. "تاج الدين" يكشف عن حاجة متلقي لقاح كورونا لجرعة جديدة

كدمات فى الوجه.. أول تعليق من دوللى شاهين يوضح حقيقة الاعتداء عليها

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

45 تريليون جنيه لهيئة التأمينات و13 % زيادة.. كيف انتصرت الدولة لأصحاب المعاشات

أخبار سارة للمواطنين بشأن رحلات الحج والعمرة .. فيديو

890 مليار جنيه.. هيئة التأمين الاجتماعي تزف بشرى لأصحاب المعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف وإلهام شاهين.. نجوم الفن يتوافدون على فيلم كباتن الزعتري بالجونة

ليست فوتوشوب .. من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة ؟

وصفات شهية لسمك الدنيس.. أبرزها صينية بالبطاطس وبالشعرية

بعد صورتها بالحجاب| ياسمينا العلواني في ضيافة موقع صدى البلد

فيديو

فيديوجراف .. بصراحة ميتبلعش.. عمرو أديب يتدخل في أزمة فستان نجلاء بدر

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

فيديو جراف .. عصابة تدوير الحشيش والهيروين تسقط بمخدرات بـ40 مليون جنيه

فيديوجراف| 12٪ من التجارة العالمية.. فوربس تصنف قناة السويس ثاني أكبر شركة عملاقة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ