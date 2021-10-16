رسالة السيسي إلى الإعلام .. اعرف ماذا يريد الرئيس

تحدثت الرئيس عبد الفتاح السيسي عن البناء غير المخطط وآثاره علينا، قائلا: «نحتاج لعمل برنامج نظافة كويس، وسنواجه مشاكل البناء غير المخطط، وفي هذه الحالة أمامي خيار من اثنين، يا أشوف وأسكت، يا أشوف واشتغل»

نخلي بالنا من نفسنا

وتابع الرئيس السيسي: «أنا معرفش أسكت وأنتو متسكتوش ولازم أحل القضية، حيث أن حجم المخلفات التي تصدت لها الحكومة في الـ 3 سنوات الماضية 2.8 مليون طن، ودي مش قضية رئيس ولا حكومة بل دولة وناس».

وواصل الرئيس السيسي حديثه خلال فعاليات افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، اليوم السبت، قائلا: «يا جماعة فيه دولة في العالم حجم مخلفاتها 2.8 مليون طن، لا، لازم نخلى بالنا من نفسنا شوية، وإحنا بنحاول نصلح».

وأشار الرئيس السيسي إلى أن «البعض يرغب فى البناء بجوار أرضه، فيجد أن جيرانه ومن حوله يرغبون فى نفس الأمر»، معقبا: «أنت كده بتاكل في أرضك اللي هي الأرض الخضرا اللي بتطلع إنتاج وفلوس ليك ولغيرك والبلد».

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي موجها كلامه للمواطنين والإعلاميين: «يجب أن تتوقفوا وتنظروا لما تقوم به الدولة من مشروعات».

رسالة السيسي للإعلام

حول حديث الرئيس السيسي إلى الإعلاميين، قال الكاتب الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن ما تفهمه اليوم من رسالة الرئيس السيسي إلى كل أدوات الوعي ومنها الإعلام، الذي كانت الإشارة إليه واضحة يعني «فعالية الأداء وليس مجرد الآداء».

وتابع الطاهري في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن المقصود بفعالية الأداء هو شعور المواطن بما يجري على الأرض وليس مجرد أخبار المواطن بما يجري على الأرض، لافتا أن «الفرق بين المعنيين كبير جدا».

ولفت الطاهري: لكي يستشعر الإعلامي هذا الأمر ويؤدي إلى سرده كما هو مطلوب يجب أن «يكون مستوعب تماما لكافة معطيات عملية التنمية في مصر، التي تتم بوتيرة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث».

واختتم: «على سبيل من السهل الحديث بلغة الأرقام عن أهمية وفعالية وقوة العاصمة الإدارية الجديدة، لكن مهما ذكرت سيختلف الأمر تماما عند النزول إلى العاصمة الإدارية ومشاهدتها والتحدث إلى العمال وعند مشاهدة "رئيس عمال" ويعمل تحت يديه ألف نجار».

مشروعات إسكان بديل

وافتتح الرئيس السيسي صباح اليوم، مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وشاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا بعنوان «الأحلام تتحقق».

وقام الرئيس السيسي بافتتاح عدد من المشروعات عبر الفيديو كونفرانس.

وفي نهاية الافتتاح قام الرئيس بجولة تفقدية لعدد من الوحدات السكنية قدم خلالها أجهزة تابلت هدية لأبناء الأسر.