أنجلينا جولى تكشف تفاصيل جزء من كتابها عن الإنسانية

نشرت النجمة العالمية انجلينا جولى صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف فيه جزء من كتابها المقرر طرحه فى الفترة المقبلة، والذي يستهدف الحديث عن حقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم.

وقالت أنجلينا جولى : "لقد ألهمني الشباب في جميع أنحاء العالم الذين يقفون في الخطوط الأمامية للنضال من أجل حقوق الإنسان. من حماية البيئة إلى مكافحة عدم المساواة والتمييز ، فإنهم يتدخلون للقيام بالعمل الذي يجب أن يقوم به الكبار ولكنهم فشلوا حتى الآن في القيام به. وفي مخيمات اللاجئين ومناطق الصراع على مستوى العالم ، يتحمل الأطفال عبء عواقب تلك القرارات السيئة.

واضافت أنجلينا جولى : “عندما يكون لدى الأطفال والشباب الوكالة والقوة والمعرفة للتحدث ، يمكنهم تغيير حياة كل من الشباب والبالغين ، مما يساعد على تحقيق مجتمع أكثر مساواة”.

وأوضحت أنجلينا جولى : “هذه هي رسالة كتابنا الجديد ، اعرف حقوقك وطالب بها ، والذي كتب بالتشاور مع النشطاء الشباب حول العالم - وهو من أجلهم ، وجميع الشباب الذين يناضلون من أجل حقوقهم على مستوى العالم”.

صور أنجلينا جولى

وظهرت الفنانة الأمريكية أنجلينا جولي في صورة جديدة لها مع زوجها السابق جوني لي ميلر التقطت في لوس أنجلوس بعد عشاء مشترك في بيفرلي هيلز.

التقت أنجلينا جولي بزوجها السابق جولي لي ميلر للمرة الثانية بعد احتفالها معه بعيد ميلادها في شقته بنيويورك يونيو الماضي.

ما زالت أنجلينا جولي الممثلة والأم لستة أطفال لم تنته من أزماتها مع زوجها السابق براد بيت والقضايا المتبادلة بينهما في المحاكم.

لكنها تأنقت من أجل عشائها مع جوني لي ميلر، وانطلقت معه في سيارة بينما يتابعهما مصورو الباباراتزي.

في الوقت نفسه، تلتقي أنجلينا جولي بشكل متزامن مع المغني الشهير ذا ويكند، ما أثار التكهنات حول حقيقة ارتباطهما أيضا.

نشر موقع daily mail عددا من الصور الجديدة للممثلة الأمريكية أنجلينا جولي والمغني الشهير ذا ويكند أو The Weeknd منذ حوالي أسبوعين.

ذا ويكند البالغ من العمر 31 عاما ظهر فى أكثر من مناسبة مع أنجلينا جولي البالغة من العمر 46 عاما، ورصدتهما عدسات المصورين.

طبيعة اللقاء بين أنجلينا جولي وذا ويكند لم تكشف للإعلام حتى الآن، وقد يكون الثنائي الشهير يحضر لعمل مشترك أو دخلا في علاقة أرتباط.

لقاء أنجلينا جولي وزوجها السابق

التقطت عدسات الكاميرات صورا لجميلة هوليوود أنجلينا جولي، وهي في طريقها للخروج من شقة زوجها السابق جوني لي ميلير ضمن جولاتها في نيويورك.

سافرت أنجلينا جولي إلى نيويورك منذ أيام للاحتفال بعيد ميلادها الـ 46، برفقة أبنائها والتقت زوجها السابق الذي ارتبطت به بين عامي 1996 و1999.

وحرصت أنجلينا جولي على ارتداء القناع الطبي أثناء خروجها من عمارة زوجها السابق البريطاني جوني لي ميلير الذي يبلغ من العمر 48 عاما.

تربط أنجلينا جولي بزوجها الأول جوني لي ميلير علاقة حب طويلة امتدت على مدار سنوات، بعدما التقيا عام 1995 ووقعا في الحب وتزوجا سريعا في العام التالي، وكانت جولي وقتها في عمر 20 عاما.

انفصل الثنائي عام 1997 بسبب ازدحام جداول تصوير أعمالهما وعدم قدرتهما على التوفيق بين مشوار النجومية وحياتهما الخاصة، ووقعا أوراق الطلاق عام 1999 بحسب موقع page six.

صرحت أنجلينا جولي في حوارات إعلامية من قبل بأنها تعتبر انفصالها عن جوني لي أغبى خطوة اتخذتها في حياتها، وأكدت أنهما صديقان على مدار السنوات الماضية.

انفصلت أنجلينا جولي عن زوجها الأخير براد بيت عام 2019، وبالمثل انفصل جوني لي ميلير عن زوجته الأخيرة ميشيل هيكس عام 2018، ولا توجد عقبات حاليا أمام ارتباطهما مجددا.