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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد السقا يشارك جمهوره صورة من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

أحمد السقا يشارك جمهوره صورة من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي

صدى البلد

شارك النجم،أحمد السقا،جمهوره،صورة من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي صباحا،ونشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وخطف السقا،الأنظار بإطلالة كاجوال بسيطة،ونالت صورته تفاعل عالي من جمهوره ومتابعينه عبر تويتر بالتعليقات الإيجابية.

 

وعلق الفنان أحمد السقا على تكريمه خلال مهرجان الجونة، قائلا:" التكريم كان على مجمل الأعمال التي قمت بتقديمها الفترة الماضية"، متابعا: " احساسي النهاردة مختلف ورجلي كانت بتخبط في بعضها".

وأضاف "السقا" خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، :" كنت خايف وأنا بتكرم..كنت حاسس بـ مسئولية كبيرة جدا"، متابعا:" تكريمي بمثابة إنجاز تاريخي وفخور بما قدمته".

وأوضح :" أنا مبستخدمش دوبلير في أدواري الصعبة..وأنا عندي القدرة على تقديم ذلك النوع ولذلك أنا فخور بما قدمته من أفلام".

واختتم حديثه قائلا: فخور بكوني فنان مصري وعربي، واتقدم بالشكر إلى جميع الزملاء المساهمين في نجاحي".

وحضر لمهرجان الجونة،  عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة  أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

ويتواجد أيضا  داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط، هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.

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