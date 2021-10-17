أمريكا ترحب بإعلان حمدوك خارطة طريق السودان

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأحد، عن دعم وترحيب الولايات المتحدة بخارطة الطريق التي أعلنها رئيس الورزاء السوداني عبد الله حمدوك.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن:" نرحب بخارطة الطريق التي أعلنها رئيس الوزراء السوداني لحماية التحول الديمقراطي".

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، بدء حوارات مع كل الأطراف لحل الأزمة التي وصفها بالخطيرة، محذرا من أنها تهدد البلاد وتنذر بشر مستطير.

وأضاف في خطاب تلفزيوني مباشر مساء الجمعة، أن الحكومة تسعى إلى توافق بين معسكر الانتقال الديمقراطي يحقق أهداف الثورة، معلناً وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لحل الخلاف.

كما شدد على ضرورة أن يتم الاتفاق على قضايا الإرهاب داخليا وخارجيا وسبل حلها، مؤكداً أهمية تجنب الخطوات الأحادية من كل الأطراف السودانية.

كذلك لفت إلى ضرورة البدء بالتحضير للانتخابات في السودان، معتبراً أن الأزمة السياسية الحالية أخطر أزمة تهدد الانتقال وتهدد البلاد كلها، وفق تعبيره.