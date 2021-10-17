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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محدش يقدر ينكر.. لميس سلامة: الدولة المصرية تهتم بتحسين حياة المواطن للأفضل

لميس سلامة
لميس سلامة

قالت الإعلامية لميس سلامة ، إنه لا يستطيع أحد إنكار حجم الإنجاز الذى يحدث على أرض مصر ، لافتة إلى أن سمة هذا العصر هو الإنجاز  .


وأضافت لميس سلامة ، خلال تقديمها برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد  ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه أيضأ بسرعة الانتهاء من نقل سكان المناطق الغير آمنة وإطلاق برامج مكثفة بشأن هذا الأمر لتغيير حياة المواطنين للأفضل .

 

وأشارت لميس سلامة ، إلى أن الدولة المصرية وضعت خطة تسير وفق أسس ثابتة لتحسين حياة المواطن فى المناطق الغير آمنة للأفضل مع توفير فرص عمل ومسكن آمن .


يذكر أن  الرئيس عبد الفتاح  السيسي،  افتتح أمس السبت مجموعة من مشروعات إسكان بديل العشوائيات من منطقة السادس من أكتوبر 

 

لميس سلامة إسكان بديل العشوائيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بديل العشوائيات الدولة المصرية توفير فرص عمل

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