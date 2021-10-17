محدش يقدر ينكر.. لميس سلامة: الدولة المصرية تهتم بتحسين حياة المواطن للأفضل

قالت الإعلامية لميس سلامة ، إنه لا يستطيع أحد إنكار حجم الإنجاز الذى يحدث على أرض مصر ، لافتة إلى أن سمة هذا العصر هو الإنجاز .



وأضافت لميس سلامة ، خلال تقديمها برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه أيضأ بسرعة الانتهاء من نقل سكان المناطق الغير آمنة وإطلاق برامج مكثفة بشأن هذا الأمر لتغيير حياة المواطنين للأفضل .

وأشارت لميس سلامة ، إلى أن الدولة المصرية وضعت خطة تسير وفق أسس ثابتة لتحسين حياة المواطن فى المناطق الغير آمنة للأفضل مع توفير فرص عمل ومسكن آمن .



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح أمس السبت مجموعة من مشروعات إسكان بديل العشوائيات من منطقة السادس من أكتوبر