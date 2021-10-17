عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج.. نورهان شعيب تخطف الأنظار عبر انستجرام

نورهان شعيب
نورهان شعيب

شاركت الفنانة نورهان شعيب، جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت نورهان شعيب في الصور بدون مكياج مما اثار اعجاب متابعيها.

 

 

وفي سياق آخر، كانت قد نشرت الفنانة نورهان شعيب فيديوهات على حسابها الشخصي على فيسبوك تحكي فيها كواليس تصوير أحدث أعمالها التلفزيونية بعنوان اللغز.

 

وذكرت بعض الأمور التي لا أساس لها عن فريق عمل المسلسل ومنتجه والذي بدوره له حق الرد من خلال هذا البيان، فصرح المنتج محروس المصري أن مسلسل اللغز بطولة الفنانة نورهان شعيب وتم تصوير معظم مشاهد المسلسل خلال الفترة الماضية ودخلت الحلقات للمونتاج. 

 

وانه يتبقى للفنانة نورهان شعيب ٤٥ مشهدا سيتم تصويرها على 5 أيام وعن أجرها ذكر المصري انها بالفعل تقاضت جزءا منه ويتبقى لها 30 ألفا مع انتهاء التصوير. 

 

وفيما يتعلق بما قيل في الفيديوهات أنه هددها لاستكمال المسلسل فقد نفى المصري وجود أي تهديد كل ما طالبها به هو استكمال التصوير ونزولا على رغبتها في أخذ دفعة أخرى من أجرها عليها التوقيع على إقرار لاستكمال الـ ٥ ايام المتبقية فقط ليحفظ حقه أما إذا رفضت فلها مطلق الحرية في الأعتذار عن العمل مما يترتب عليه خسارتها بطولة اول مسلسل في حياتها الفنية والتي بدأت منذ أكثر من عشرين سنة.

 

مسلسل اللغز بطولة: نورهان شعيب،محمد نجاتي،سميرة صدقي، نهى رأفت،اكرامي هجرس ومجموعة من الوجوه الجديدة من طلبة معهد فنون  مسرحية، انتاج شركة رمسيس الحديثة ،تاليف غادة حنفي ومن إخراج عصام شعبان.

نورهان شعيب التواصل الاجتماعي انستجرام الفن بدون مكياج كواليس تصوير

موضوعات متعلقة

بإطلالة صباحية.. شام الذهبي تخطف الأنظار عبر انستجرام

بإطلالة محتشمة.. بدرية طلبة تخطف قلوب متابعيها

علا رشدي وأحمد داوود يخطفان الأنظار من مهرجان الجونة

كباتن الزعتري…صبا مبارك تشارك متابعيها صورا من الجونة

بإطلالة أنيقة…ديميت أوزديمير تبهر متابعيها بأحدث ظهور لها

ترشيحاتنا

ننشر نص كلمة شيخ الأزهر في احتفالية المولد النبوي الشريف

من هي نازنين زاغري راتكليف الصحفية البريطانية الإيرانية المحتجزة في طهران؟

شيخ الأزهر: اتباع الهدي المحمدي أصبح ضرورة لإنقاذ العالم الإسلامي

خصال تفرد بها النبي عن سائر البشر والأنبياء.. شيخ الأزهر يكشف عنها

محمد مجاهد: طورنا 70% من مناهج مدارس التعليم الصناعي

شيخ الأزهر: ذكرى المولد النبوي تعانق الاحتفال بنصر أكتوبر العظيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ليست فوتوشوب .. من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة ؟

فى ذكرى رحيله.. تعرف على نهاية ممدوح وافى الماساوية

قرار رسمي في الأردن بوقف الدراسة بسبب الجرثومة وارتفاع حالات التسمم

شاهد.. انفجار إطارات طائرة مصرية أثناء الهبوط في رومانيا

شيخ الأزهر يهدي نسخة من مصحف الأزهر للرئيس عبد الفتاح السيسي

عقوبة وقف قيد جديدة .. شيكابالا يغرّم الزمالك مليون دولار |تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في مشهد مؤثر.. شاهد فيل صغير يحتضن حارس غابة

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

حقق 25 مليون مشاهدة.. فتاة ترقص داخل محطة قطار

بعد هروبه من الشرطة.. مقتل مصاص دماء أطفال على يد الشعب|صور

فيديو

القبض على الشهود.. النيابة تصدر قرارها بشأن لغز ميكروباص الساحل

فيديوجراف .. بصراحة ميتبلعش.. عمرو أديب يتدخل في أزمة فستان نجلاء بدر

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

فيديو جراف .. عصابة تدوير الحشيش والهيروين تسقط بمخدرات بـ40 مليون جنيه

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ