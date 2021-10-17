بدون مكياج.. نورهان شعيب تخطف الأنظار عبر انستجرام

شاركت الفنانة نورهان شعيب، جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت نورهان شعيب في الصور بدون مكياج مما اثار اعجاب متابعيها.

وفي سياق آخر، كانت قد نشرت الفنانة نورهان شعيب فيديوهات على حسابها الشخصي على فيسبوك تحكي فيها كواليس تصوير أحدث أعمالها التلفزيونية بعنوان اللغز.

وذكرت بعض الأمور التي لا أساس لها عن فريق عمل المسلسل ومنتجه والذي بدوره له حق الرد من خلال هذا البيان، فصرح المنتج محروس المصري أن مسلسل اللغز بطولة الفنانة نورهان شعيب وتم تصوير معظم مشاهد المسلسل خلال الفترة الماضية ودخلت الحلقات للمونتاج.

وانه يتبقى للفنانة نورهان شعيب ٤٥ مشهدا سيتم تصويرها على 5 أيام وعن أجرها ذكر المصري انها بالفعل تقاضت جزءا منه ويتبقى لها 30 ألفا مع انتهاء التصوير.

وفيما يتعلق بما قيل في الفيديوهات أنه هددها لاستكمال المسلسل فقد نفى المصري وجود أي تهديد كل ما طالبها به هو استكمال التصوير ونزولا على رغبتها في أخذ دفعة أخرى من أجرها عليها التوقيع على إقرار لاستكمال الـ ٥ ايام المتبقية فقط ليحفظ حقه أما إذا رفضت فلها مطلق الحرية في الأعتذار عن العمل مما يترتب عليه خسارتها بطولة اول مسلسل في حياتها الفنية والتي بدأت منذ أكثر من عشرين سنة.

مسلسل اللغز بطولة: نورهان شعيب،محمد نجاتي،سميرة صدقي، نهى رأفت،اكرامي هجرس ومجموعة من الوجوه الجديدة من طلبة معهد فنون مسرحية، انتاج شركة رمسيس الحديثة ،تاليف غادة حنفي ومن إخراج عصام شعبان.