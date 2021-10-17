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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة

باتريس كارتيرون المدير
باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك

قرر الجهاز الفني للفريق  الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الوصول إلى القاهرة بعد خوض لقاء توسكر الكيني.

 

وتواجد الدكتور نبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادي في استقبال البعثة لتسهيل إجراءات الخروج من المطار.

 

ومن المقرر أن يستأنف فريق الزمالك تدريباته في الخامسة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا للقاء العودة أمام توسكر.

 

وفاز الزمالك على توسكر بهدف دون رد في لقاء الذي جمع الفريقين أمس بذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، وسجل المغربي أشرف بن شرقي هدف الفوز بالمباراة.

 

جدير بالذكر أن مباراة العودة ستقام على ستاد الجيش ببرج العرب يوم 22 أكتوبر الجاري في تمام الساعة السابعة مساءً.

كارتيرون الزمالك توسكر الكيني دوري ابطال افريقيا الزمالك ضد توسكر

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