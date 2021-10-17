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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل ولا فيلم.. مي سليم ومنى عبد الغني يخطفان الأنظار من عمل جديد

مي سليم و مني عبد
مي سليم و مني عبد الغني

شاركت الفنانة مي سليم، جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت مي سليم في الصورة مع مني عبد الغني وعلقت قائلة: "يا تري بنعمل ايه مسلسل ولا فيلم؟".


وفي سياق آخر أعربت الفنانة مي سليم، عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.


ويشارك فى بطولة فيلم  قصة حياة 200 جنيه مع عدد من الأسماء التي تعود للسينما بعد غياب على رأسهم النجم هاني رمزي والفنانة القديرة إسعاد يونس ، وكل من ليلى علوى وآسر ياسين ودينا فؤاد  وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي وآسر ياسين وأحمد داوود.

مي سليم صورة جديدة الاجتماع الفن انستجرام التواصل الاجتماعي

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