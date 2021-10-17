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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ما هو سر الإيموجي "العلم الأحمر" على تويتر؟

تويتر
تويتر

يعد تويتر Twitter، أحد أبرز مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي، وهو الذي يقدم خدمات التدوين والكتابة بشكل مصغر لجميع المستخدمين حول العالم، حيث يسمح لهم بإرسال التغريدات المخصصة عن الحالة أو الأحداث أو القضايا التي تهم الناس والمجتمع، ولكن هل صادفت عند تصفحك للتغريدات على المنصة إيموجي غريب لم تفهم ما المقصود منه؟.

ويستخدم الجميع موقع التدوين المصغر تويتر، لما له من ميزات متفردة عن باقي المنصات، حيث تشتهر المنصة بالاتجاهات أو ما يعرف بالترند وهي الموضوعات الرائجة بشكل عام التي تهم المستخدمين وتنتشر بشكل كبير بينهم، سواء أكانت موضوعات ساخنة أو جديدة أو واقعية، سواء كانت جيدة أو سيئة.

 

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وحسبما ذكر موقع "thetealmango"، انتشر مؤخرا على موقع تويتر اتجاه جديد أو ترند، يتمثل في إيموجي صغير يظهر بجوار العديد من التغريدات، وهو يبدو على شكل "علم أحمر Red Flag".

ما هو سبب انتشار الرموز التعبيرية ذات العلم الأحمر على موقع تويتر؟

تصدر إيموجي العلم الأحمر قائمة التغريدات الأكثر انتشارا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بكثرة عبر الفترة الاخيرة، مما أثار تساؤلات المستخدمين حول ماذا يعنيه هذا الرمز التعبيري.


حيث بدأوا بتغريد رسائل التحذير الخاصة بهم حول أي موضوع أو شيء عشوائي، ومع ذلك، فقد أضافوا الرموز التعبيرية ذات العلم الأحمر إلى مثل هذه التغريدات.


وتحول إدراج الرموز التعبيرية للعلامة الحمراء إلى تريند على منصة تويتر، وأصبح يجتاح التغريدات على موقع التدوينات العالمي، حيث يستخدمه الأشخاص كرسالة تحذير لبعض الأنشطة أو الأشياء المحددة.

وأفاد تقرير نشره موقع " CNet"، بإن هناك ارتفاع كبير بنسبة 455 ٪ في التغريدات على تويتر التي تحتوي على  الرموز التعبيرية للعلم الأحمر خلال الأسابيع القليلة الماضية.


وبينما بلغ عدد التغريدات التي تحتوي على العلم الأحمر في جميع أنحاء العالم إلى حوالي 1.5 مليون يوم الثلاثاء الماضي، حيث استخدم رمز العلم الأحمر إلى جانب المستخدمين العاديين العديد من صفحات التي تنتمي إلى أشهر العلامات التجارية من بينها نيتفليكس ولينكدان وواتساب.

ويستخدم الرمز التعبيري العلم الأحمر، للإشارة للصفات السيئة أو السلبية التي تظهر في التعامل أو أثناء العلاقات بين الأشخاص، حيث يشير الراية الحمراء إلى وجود مشكلة يجب الحذر منها أو معالجاتها أو البعد عنها.

تويتر Twitter التواصل الاجتماعي العلم الأحمر Red Flag موقع تويتر مواقع التواصل الاجتماعي

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