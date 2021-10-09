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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

«تويتر» يختبر ميزة جديدة لمستخدمي آيفون وأندرويد

تويتر
تويتر

يعمل موقع تويتر "Twitter"، على اختبار ميزة جديدة، ترسل المستخدمين بضعة تحذيرات قبل الخوض في معارك التغريدات الفوضوية التي تعرف بها المنصة.

وبحسب ما ذكره موقع "techcrunch" التقني، تهدف ميزة تويتر الجديدة لدعم إجراء المناقشات الصحية على الموقع،  للتخفيف من السمية المنتشرة على منصة تبادل الآراء ووجهات النظر العالمية.

 

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تويتر تختبر ميزة جديدة للحد من المحادثات الحادة او العنيفة

ووفقا لمدونة الشركة، لا تزال هذه الميزة قيد التطوير ومن المفترض ان تصل قريبا لمستخدمي تويتر على الهواتف التي تعمل بنظامي التشغيل أندرويد و iOS.

وتقول الشركة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على تويتر، إن فكرة ميزتها الجديدة تكمن في إرسال تنبيهات للمستخدمين إذا كانوا على وشك الانضمام إلى محادثة "تشتعل أو تشتد"، مضيفة أن هدف الميزة الأساسي هو تعزيز ما تسميه "محادثة صحية " بشكل أفضل على المنصة في بعض القضايا التي قد تصبح سببا في الخلافات.

ويستطيع المستخدم معرفة أجواء المحادثة قبل الانضمام إليها، حيث تظهر تسميات الاختبار أسفل التغريدة، وتعرض تحذيرًا بسيطا من أن "محادثات مثل هذه يمكن أن حادة أو عنيفة" للمشاركة، ثم تظهر نافذة منبثقة تشجع المستخدمين على ”الاهتمام ببعضهم البعض، وأن يكونوا واقعيين ومنفتحين على وجهات نظر متنوعة وتذكيرهم بإنسانيتهم ​​المشتركة، حيث أن التواصل باحترام يجعل تويتر أفضل.

وكما تقول الشركة المالكة لموقع تويتر، إنها قد تقيّم موضوع التغريدة و "العلاقة بين مؤلف التغريدة والرد" في عرض الموجه.

وتعد هذه ليست المحاولة الأولى التي يبذلها تويتر لتشكيل السلوك وإنشاء نقاشات أكثر تناغما، حيث أطلقت سابقا بعض المزايا للإبلاغ عن المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة حول كورونا والانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة.

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