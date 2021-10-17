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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بحضور اللواء هشام الحلبي ورئيس الجامعة

صيدلة كفر الشيخ تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر.. وتستقبل طلابها الجدد |صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب والدكتور رمضان الدوماني عميد الكلية، اليوم، الأحد، احتفال كلية الصيدلة بالذكرى الـ 48 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر لعام 1973، من خلال تنظيم ندوة بعنوان «تحرير سيناء ما بين الحرب والسلام»، وسط إجراءات احترازية مشددة.
 

كما نظم اتحاد طلاب كلية الصيدلة جامعة كفرالشيخ حفل استقبال للدفعة المنضمة حديثاً بالكلية 2022-2021م.

 

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور عبد العزيز العشماوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

 

بدأ الحفل بكلمة للدكتور رمضان الدوماني، عميد الكلية رحب  فيها بالطلاب الجدد وهنأهم علي التحاقهم بكلية الصيدلة التي تتميز بالعراقة، مستعرضاً الكلية بأقسامها و خدماتها وأنشطتها الطلابية. 
 

واستقبل أعضاء الاتحاد الطلاب الجدد والحضور بالهدايا الرمزية، وتخلل الحفل عرضاً للأنشطة العديدة الموجودة بالكلية، واختتم الحفل بعمل جولة تعريفية للطلاب الجدد داخل مبنى الكلية.
 

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واستضافت الندوة اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، الخبير الاستراتيجي بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، الذى عرض آليات النصر ومحاولات السلام قبل وبعد حرب 1973م، مؤكدًا على قدرة الجيش المصري على التغلب على الظروف الصعبة التى واجهته بحلول غير تقليدية.

 

 كما استعرض اللواء الحلبي، قوة الجيش المصري وبطولاته وكيف استطاع باحترافية أن يكسر نظرية الأمن الإسرائيلية وتحطيمها في 6 ساعات.
 

وأشار الحلبي إلى أن مصر تمتلك أسلحة ردع قادرة على مواجهة أي اعتداءات، مؤكدا أن الجيش المصري وطني وقادر على استيعاب تكنولوجيا التسليح في وقت قصير لامتلاكه بنية تأهيلية للمقاتل المصري.
 

وكرم الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة اللواء طيار هشام الحلبي، تقديراً لجهوده في توعية جيل الحاضر والمستقبل من الشباب وذلك بإهدائه درع الجامعة.

 

 كما أكد على حرص إدارة الجامعة على الاحتفال بذكرى الانتصارات الوطنية وعلى رأسها انتصار أكتوبر المجيد سنوياً تخليداً لهذه الذكرى التى نفخر بها جميعاً.

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الجيش المصري كفرالشيخ جامعة كفرالشيخ السادس من اكتوبر الحرب والسلام اتحاد الطلاب الدكتور عبد الرازق دسوقي

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