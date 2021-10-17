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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي الأعلى.. أسعار العملات العربية في بنك مصر بختام تعاملات الأحد

الدينار الكويتى اعلى
الدينار الكويتى اعلى العملات العربية سعرا

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات العربية فى بنك مصر مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021 وفقا لآخر تحديث فى بنك مصر .

وفي السطور التالية، نرصد حركة بيع و شراء العملات العربية بختام اليوم الأحد فى بنك مصر :

بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا 49.45 جنيه للشراء و 52.18 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 4.18 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .
 

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 4.26 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر نحو 40.41 جنيه للشراء 41.75جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردني مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 21.75جنيه للشراء و22.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال العمانى مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد فى بنك مصر 39.69جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال القطرى مقابل الجنيه المصرى ختام الأحد فى بنك مصر 4.02 جنيه للشراء و 4.32 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى.
 

العملات العربية الدينار الكويتي الريال السعودى الجنيه المصري بنك مصر

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