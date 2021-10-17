الزراعة: رفع درجة الاستعداد لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

اجتمع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع قيادات الوزارة بحضور د.عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة لمتابعة تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنع التعديات على الأراضي الزراعية.



وشدد القصير على إزالة أي أعمال تشوين لمواد البناء في المهد مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم .



وزير الزراعة وجه مديريات الزراعة والإدارة المركزية للخدمات والمتابعة برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة للإزالة وإعادة الشيء الى أصله وأضاف أنه لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية

من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية باعتبارها المصدر الرئيسي للغذاء .



وأكد القصير أن الدولة تنفق أموالا طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين فمن باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والتي تكونت عبر مئات السنين