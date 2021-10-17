وزير الرياضة يلتقي وفد الاتحاد الدولي للسباحة

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة وأمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية والوفد المرافق له، في أول زيارة رسمية لمصر عقب فوزه بالانتخابات.

وحضر اللقاء الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والمهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.



تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك نحو تنظيم بطولات عالمية على أرض مصر خلال الفترة المقبلة ، ومناقشة استكمال ما تم بحثه في لقاء الجانبين بروسيا من خلال إقامة اول بطولة (high dive) في افريقيا، بالإضافة إلي إقامة العديد من البطولات في رياضة الغطس بمحافظات القاهرة والجيزة والبحر الاحمر.



في بداية اللقاء، وجه الدكتور أشرف صبحي التهنئة للدكتور حسين المسلم لفوزه برئاسة الاتحاد الدولي للسباحة، مشيراً إلي ان الدولة المصرية علي أتم الاستعداد لاستضافة كافة البطولات الدولية بعد سلسلة النجاحات التي حققتها الرياضة المصرية على كافة الأصعدة العالمية والأولمبية في ظل رعاية واهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه الدائم لشباب مصر في شتى المجالات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن ما تملكه مصر من بنية تحتية في المنشآت الرياضية والشبابية تم تأسيسها على أعلى مستوى وفقًا للمعايير الدولية، جعل الدولة المصرية محط أنظار ومقصد اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحادات الدولية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية لإسناد البطولات العالمية، وهو ما يعكس ثقة الاتحادات الدولية في مصر وقدرتها على تنظيم العديد من البطولات العالمية رغم إنتشار جائحة كورونا .

ولفت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي أن ما شهدته الرياضة المصرية من طفرة رائعة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفضل دعمه اللامحدود لهذا المجال الحيوى وحرصه على توفير كل سُبل النجاح أمام القطاع الرياضى.



من جانبه ،أبدي الدكتور محمود المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة ، سعادته بحفاوه الإستقبال وحسن الضيافة ، مضيفاً أن مصر تمتلك بنية أساسية قوية ولديها كوادر وخبرات جيدة، وهو ما جعلها قِبلة العالم لتنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات الرياضية الدولية.