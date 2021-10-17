عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يلتقي وفد الاتحاد الدولي للسباحة

وزير الرياضة يلتقي
وزير الرياضة يلتقي وفد الاتحاد الدولي للسباحة

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة وأمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية والوفد المرافق له، في أول زيارة رسمية لمصر عقب فوزه بالانتخابات.

 

وحضر اللقاء الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، والمهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصري للسباحة، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.


تناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك نحو تنظيم بطولات عالمية على أرض مصر خلال الفترة المقبلة ، ومناقشة استكمال ما تم بحثه في لقاء الجانبين بروسيا من خلال إقامة اول بطولة (high dive) في افريقيا، بالإضافة إلي إقامة العديد من البطولات في رياضة الغطس بمحافظات القاهرة والجيزة  والبحر الاحمر.


في بداية اللقاء، وجه الدكتور أشرف صبحي التهنئة للدكتور حسين المسلم لفوزه برئاسة الاتحاد الدولي للسباحة، مشيراً إلي ان الدولة المصرية علي أتم الاستعداد لاستضافة كافة البطولات الدولية بعد سلسلة النجاحات التي حققتها الرياضة المصرية على كافة الأصعدة العالمية والأولمبية في ظل رعاية واهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه الدائم لشباب مصر في شتى المجالات.

 

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن ما تملكه مصر من بنية تحتية في المنشآت الرياضية والشبابية تم تأسيسها على أعلى مستوى وفقًا للمعايير الدولية، جعل الدولة المصرية محط أنظار ومقصد اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحادات الدولية في مختلف الألعاب الفردية والجماعية لإسناد البطولات العالمية، وهو ما يعكس ثقة الاتحادات الدولية في مصر وقدرتها على تنظيم العديد من البطولات العالمية رغم إنتشار جائحة كورونا .

 

ولفت الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلي أن ما شهدته الرياضة المصرية من طفرة رائعة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بفضل دعمه اللامحدود لهذا المجال الحيوى وحرصه على توفير كل سُبل النجاح أمام القطاع الرياضى.


من جانبه ،أبدي الدكتور محمود المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة ، سعادته بحفاوه الإستقبال وحسن الضيافة ، مضيفاً أن مصر تمتلك بنية أساسية قوية ولديها كوادر وخبرات جيدة، وهو ما جعلها قِبلة العالم لتنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات الرياضية الدولية.

ترشيحاتنا

يدور حول العالم .. الصين تختبر سراً صاروخا يتغلب على أنظمة الدفاع الامريكية

انخفاض 27 قرشا.. ننشر أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

البحرين تستضيف أول جولات روزنامة الفورمولا 1 لموسم 2022

أول إعلان لهواتف جوجل Google Pixel 6 قبل إطلاقها بساعات.. فيديو

قفزة مرعبة.. بريطانيا تسجل 45 ألف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

جامعة الأزهر: آخر فرصة لتعديل الترشيح وتقديم المتخلفين إلكترونيا .. الثلاثاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من وقف إنتاج بنزين 80

الصحة تعلن أسعار شهادات كورونا الجديدة وألوان البسبور الصحي

قرار جديد من رئيس الوزراء|ماذا يعني ترشيد الإنفاق العام لمدة 6 أشهر؟

وزير الأوقاف: فتح دورات مياه في المساجد الأربعاء والضوابط خلال يومين

بعد فيديوهاته مع دينا الشربيني.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعته

عقوبة مالية في انتظار الزمالك بعد أحداث "غرفة ملابس" توسكر الكيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

في زفاف إسلامي | زواج نائل نصار من ابنة بيل جيتس وتكلفة خيالية للحفل.. صور

فيديو

لفتة إنسانية من السيسي وكلمة شيخ الأزهر القوية..الأبرز في احتفالية المولد النبوي

ياسمين صبري .. كيف أثارت إعجاب جمهور مهرجان الجونة واستياء أسرتها |فيديو

بفستان أزرق طويل.. حسن أبو الروس يثير الجدل في مهرجان الجونة.. فيديوجراف

القبض على الشهود.. النيابة تصدر قرارها بشأن لغز ميكروباص الساحل

المزيد

ساحة رأي

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المستشار محمد البياع يكتب: أول وثيقة قانونية وضعها النبي محمد قبل 14 قرنًا

ياسر عبيدو يكتب: صنائع المعروفَ في غير أهله..!

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

اﻟﻤﺰﻳﺪ