استشاري يكشف أضرار حوَل العين وطرق العلاج السريع|فيدو

قال الدكتور أشرف سعيد محروس استشاري طب جراحة العيون، إن مرض الحول يعني هو عدم توافق العينين على الشيء المراد النظر إليه، مؤكدا أن حول العين له أنواع ومنها الحول للداخل وحول وحشي وهو حول العين للخارج وهناك حول وراثي.

وأضاف أشرف سعيد خلال لقائه في برنامج "أنا والطبيب" المذاع على قناة "صدى البلد 2" تقديم الإعلامية ماري نعيم، أن الحول الوحشي يعطي شكل جمالي بالإضافة إلى أن الحول الرأسي هو أشهر أنواع الحول المنتشرة وله 4 درجات مختلفة.

وأوضح أشرف سعيد، أن الحول يؤدي إلى كسل العين، لافتا إلى أن كسل العين يؤدي إلى الحول، لافتا إلى أهمية وسرعة علاج الحول عند اكتشافه لدى المريض.