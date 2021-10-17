وداعا أزمة الدواء بالأسواق..إيجبتو فارم توفر بدائل محلية لـ المستورد بجودة عالمية

قال الدكتور حمادة شريف، مدير الدعم الفني بهيئة الدواء المصرية، إن مدينة الدواء تم بنائها طبقًا لأحدث المعايير العالمية، وأن هذا الأمر سيجعل الدواء المنتج في شركة إيجبتو فارم يمكن تصديره بكل أمان، وأنه بمثابة دواء عالمي على أرض مصرية.

وأكد حمادة شريف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدي البلد"، أنه سيتم تحقيق الأمن الدوائي والاكتفاء الذاتي بالأدوية في مصر، وخلال الشهر الماضي قام رئيس هيئة الدواء المصرية بالاحتفال بنزول أول دواء مصري في الأسواق، وكل فترة سنجد مجموعة من الأدوية بتنزل السوق؛ خاصة أدوية الضغط والسكر، وذلك بالإضافة لتوفير منتجات الأدوية العالمية والمستوردة من خلال شركاء الصناعة الوطنية حتى يكون هناك تكامل.

وأوضح، أن صناعة الدواء من الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن هيئة الدواء تشارك في علاج كورونا ودعم السوق لتوفير دواء بديل، مؤكدًا أن رؤية مدينة الدواء هي توفير بدائل لكل الأدوية في السوق المصري وتحقيق الأمن الدوائي المصري.