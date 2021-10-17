صحة الدقهلية تشن حملات مكثفة على منافذ تصنيع وبيع حلوى المولد

كلف الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ادارة مراقبة الاغذية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على منافذ بيع وتصنيع حلوى المولد النبوي و أماكن تداول الاغذية في نطاق شرق وغرب مدينة المنصورة للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنه للمستهلك .

جاء ذلك بالتنسيق مع هيئة الرقابة الاداريه وبناءاً على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة بتكثيف الحملات على أماكن بيع وتصنيع حلوى المولد تزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف .

تم المرور على 8 منشآت تبين ان منها 4 بدون ترخيص و4 بها خطر داهم من استمرار التشغيل

وتم تحريرعدد 4 محضر بالقرار 96 و8 بالقرار 97 لعدم حمل شهادة صحية.

كما تم ضبط حوالي 130.7 كيلو أغذية فاسدة و 79.2 لتر عصاير بياناتها كالآتي 17 علبة حلاوة البوادي زنة 500 باجمالي وزن 8.5 كيلو و9 علبة حلاوة زنة العبوة واحد كيلو باجمالي 9كيلو و34 علبة جبنة سلطة زنة العبوة 300 جرام و22طبق لانشون زنة الطبق واحد كيلو باجمالي 22 كيلو و10 بالتة كانز بربيكان البالتة 24 عبوة في 330 مللي و20 كيلو زبدة فلاحي و7طبق بلح رطب وزن 1كيلو و30 كيلو عيش نخالة و3جردل جبنة تلاجة وزن الجردل 10 كيلو.

كما تم إعدام 256 كيلو أغذية مختلفة جميعها بها تغير بالخواص وغير صالحة للاستهلاك الادمي وتم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بارواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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