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برلمان

كلماته تحض على نشر قيم التسامح.. وكيلة الشيوخ تهنئ السيسي بالمولد النبوي

الدكتورة فيبي فوزي
الدكتورة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ

بعثت الدكتورة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة المولد النبوي الشريف قالت فيها:

"في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ووسط حشد من كبار علماء الإسلام يتقدمهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حظيت اليوم بشرف الوجود في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف، وكم كانت كلمات الرئيس معبرة عن أهمية استلهام المناسبة لمواجهة العديد من التحديات إذ يؤكد إن رسالة الإسلام التي تلقاها نبينا الكريم "صلى الله عليه وسلم" قد رفعت من قيمة العلم والمعرفة حيث كانت أول الآيات التي نزل بها الوحي الشريف هي (اقرأ) وذلك إعلاءً لشأن العلم والعلماء وتقديراً لأهمية التدبر ، وصولاً إلى الوعي والفهم الصحيح ، لكل أمور الحياة حيث دعانا الله "سبحانه وتعالى" ، إلى إعمال نعمة العقل الغالية والفريدة ، في البحث والتأمل في ملكوت السماوات والأرض. 

 

 للحقيقة والتاريخ فإن  الرئيس حرص دائما على الإشارة إلى قضية الوعي باعتبارها من أخطر القضايا التي يجب التعاطي معها حتى نعيد بناء منظومة القيم لدى الإنسان المصري في الجمهورية الجديدة ، كما شدد في كل مناسبة على أهمية قضية فهم صحيح الدين التي ستظل من أولويات المرحلة الراهنة .

 وكم كانت سعادتي بالغة وأنا استمع إلى هذا الفكر الراقي الذي تعبر عنه كلمات الرئيس التي تحض على نشر قيم التسامح والعيش المشترك، والإيمان بالتنوع الفكري والعقائدي، وقبول الآخر، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتصويبها، ونشر تعاليم الدين السمحة للحفاظ على ثوابت وقيم الإسلام النبيلة.


و بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يسعدني أن أتقدم بأحر التهاني وأطيب التمنيات لجموع الشعب المصري والعالمين العربي والإسلامي، أعاد الله علينا جميعاً هذه الذكرى العطرة بالخير واليمن والبركات مستلهمين من السيرة النبوية المطهرة أعظم الدروس وأجلّ العِبر ، عسى المولى عز وجل أن يفيض من نفحات المناسبة الكريمة على مصرنا الغالية بالاستقرار و الازدهار ، و أن يوفق زعيمنا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يبذله من جهود دؤوبة لرفعة وطننا و إعلاء مصلحة أبنائه ، كل عام و انتم بخير".

مجلس الشيوخ المولد النبوي الشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف

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