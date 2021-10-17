لمدة 6 أيام.. غلق كلى لشارع البحر الأعظم للقادم من المنيب

أعلنت محافظة الجيزة عن القيام بأعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بنزلة البحر الأعظم للقادم من الطريق الدائري من مناطق المعادي والمؤدي إلى شارع البحر الأعظم في اتجاه ميدان المنيب ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى، الذي تشرف على تنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.



وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لشارع البحر الأعظم في الاتجاه القادم من ميدان المنيب اتجاه نفق عباس تحديداً عند تقاطع شارع البحر الأعظم مع منزل الطريق الدائري الحالي القادم من المعادي اتجاه شارع البحر الأعظم وذلك لمدة (٦) أيام ابتداء من السـ١٢ـاعة صباح يوم الاثنين الموافـق ١٨ /١٠/٢٠٢١ حتـى الساعة 5 صـبـاح يـوم الأحـد الموافـق ٢٤ / ١٠/ ٢٠٢١ على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وتنوه محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتجهيز التحويلة المرورية الآتية للتسهيل علي المواطنين…

أولا:- حركة المركبات بشارع البحر الأعظم القادمة من ميدان المنيب وترغب بالسير إتجاه نفق عباس ستقوم بالسير يسارا عن طريق المسافة البينية الكائنة بين الأعمدة الخرسانية الخاصة بالمنزل المستحدث والتي يبلغ طولها ما يقرب من (۳۰) متر.



ثانياً: السير في الاتجاه الآخر (الاتجاه القادم من نفق عباس اتجاه ميدان المنيب) لمسافة مايقرب من (۷۰) متر بعد تحويله الى اتجاهين عن طريق فصل اتجاهات حركة السير بفواصل خرسانية مؤقتة لضمان عدم التداخل والتعارض في اتجاهات حركة المركبات.

٢- العودة مرة أخرى لشارع البحر الأعظم في الاتجاه الأصلي (المؤدي الى نفق عباس) بعد تجاوز منطقة الأعمال عن طريق استحداث فتحة لخروج المركبات بشارع البحر الأعظم.

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