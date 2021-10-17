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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحرائق عرض مستمر.. القليوبية وقنا والدقهلية تتصدر المشهد|تقرير

حريق
حريق

اندلعت اليوم عدة حرائق مختلفة بثلاث محافظات هى القليوبية وقنا والدقهلية وأسفر ذلك عن وفاة شخص وإصابة آخر بسبب انفجار اسطوانة أكسجين..صدى البلد يرصد في السطور التالية تفاصيل الـ 3 حرائق التي اندلعت اليوم. 

 

الحريق الأول

تمكنت قوات الحماية المدنية  فى القليوبية من السيطرة على حريق شب بشقة سكنية بعقار مكون من 4 طوابق وتم الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت جهات التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد بورود بلاغ من الأهالي نشوب حريق بشقة فى شارع عبد الفتاح بكري متفرع من شارع القناطر دائرة قسم شرطة قها.

انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتم الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده لمناطق مجاورة و بالفحص تبين أن العقار مكون من 4 طوابق ونشب الحريق بشقة بالطابق الثاني مكونة من ثلاث غرف ملك "أحمد ع ص" 45 سنة تاجر خضروات ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

ورجحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب نتيجة حدوث ماس كهربائي وتحرر محضر بالواقعة وامرت جهات التحقيق واستدعت المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

الحريق الثاني

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل انفجار أسطوانة أكسجين بالدقهلية.

 

وتبلغ للأجهزة الأمنية بانفجار أسطوانة أكسجين ، أمام إحدى الورش الكائنة بمركز ستامون بالدقهلية .

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام سيارة تابعة لإحدى الشركات الخاصة محملة ب (20) أسطوانة لتوزيعها ، بإنزال إحدى الأسطوانات أمام الورشة المشار إليها انفجرت مما أدى إلى وفاة سائق السيارة ، وإصابة مرافقه ومالك الورشة.

 

الحريق الثالث

كما تمكنت سيارات إطفاء الحماية المدنية بـ قنا، من السيطرة على حريق اندلع فى منزل بقرية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

 تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد باندلاع حريق فى منزل مكون من طابقين بقرية الحجيرات، دون وقوع أى إصابات أو خسائر بين المواطنين.

دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة ، بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل الفوري مع الحريق.

تمكنت قوة برئاسة النقيب أمير فتحى ، من السيطرة على الحريق، قبل امتداده لبقية المنازل المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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