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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشف ما يخبئه برجك

صدى البلد

إذا كنت مولودًا في يوم 18 أكتوبر اكتشف ماذا يخبئ برجك  خاصة أن الكثيرين لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية. 

إليك أسرار شخصية مواليد يوم 18 أكتوبر فى عيد ميلادهم و نصيحة فلكية لهم.

علم الأرقام 

تقول خبيرة الأبراج إنه وفقا لعلم الأرقام إذا كنت مولودا في يوم 18 أكتوبر فإن ذلك يعني  أنه سيكون هذا الأسبوع سعيدًا جدًا بالنسبة لك على صعيد العمل ,هناك احتمال قوي بأن تحصل على بعض الأعمال الشاقة  الشاق خلال هذه الفترة. 

يُنصح بالعمل الجاد. من المحتمل أن تحصل على منصب رفي ويمكنك الحصول على بعض الأخبار الجيدة خلال هذه الفترة.

 في الوقت نفسه ، ستحصل هذا الأسبوع على العديد من الفرص لتحقيق أرباح و سيكون الوضع في حياتك الشخصية مستقرا. سيكون هناك انسجام جيد في العلاقة مع أفراد الأسرة وسوف تزداد المودة المتبادلة مع زوجتك. خلال هذا الوقت ، يمكنك أيضًا اتخاذ بعض القرارات المهمة المتعلقة بأطفالك.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 13 -10 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

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حظك هذا الأسبوع  على الصعيد المهني

 من الناحية المالية ، من المحتمل أن يكون هذا الأسبوع مختلطًا بالنسبة لك. ستكون أيام بداية هذا الأسبوع باهظة الثمن إلى حد ما ، لكن الوقت بعد ذلك سيكون جيدًا لك.

 بالحديث عن صحتك ، من المحتمل أن تظهر بعض الأمراض المزمنة خلال هذه الفترة. ينصح بتوخي الحذر.


حظك هذا الأسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي


حياتك الزوجية سعيدة. اليوم سوف تحصل على فرصة لقضاء وقت ممتع مع زوجتك.

 

19 أكتوبر مولودا في يوم 19أكتوبر علم الأرقام حظك هذا الاسبوع على الصعيد المهني حظك هذا الاسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي

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