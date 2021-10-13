حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 13 -10 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 13-10-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل



سيكون الحظ في صالحك خلال هذا الوقت وسوف تسمع بعض الأخبار الجيدة من أطفالك.

سيزداد عبء العمل خلال هذا الوقت وستكون قلقًا جدًا

برج الثور

سوف تقوم بصقل مهارات الاتصال الخاصة بك. قد تضطر إلى السفر للعمل خلال هذا الوقت. بالحديث عن صحتك ، حافظ على لياقتك البدنية واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا.

برج الجوزاء

ستكون هناك فرصة عمل جديدة. تحتاج إلى التحقق من أموالك لأنه ستكون هناك نفقات خلال هذه الفترة.

برج السرطان

ستعيش أنت وشريكك حياة سلمية معًا. إذا كانت هناك مسافة بينكما ، فقم بحل المشكلات.إذا كنت تعاني من مرض متعلق بالرئتين والصدر فكن حذرًا.

برج الاسد

يمكن أن تكون هناك خسارة مالية خلال هذا الوقت. يجب ألا تفرط في الثقة وأن تحل النزاعات مع أشقائك.

برج العذراء

سوف تبدأ بعض المهام. سوف تقضي وقتًا ممتعًا مع عائلتك وأحبائك. سيكون هناك بعض التوتر العاطفي خلال هذه الفترة.

برج الميزان

خلال هذا الوقت تحتاج إلى التركيز على قضايا عائلتك وحلها بطريقة هادئة. تتبع نفقاتك وتحكم فيها.

برج العقرب

هذا هو الوقت المثالي لاستثمار الأموال في شراء منزل أو سيارة. سوف تقضي بعض الوقت الجيد مع زوجتك. سوف تحصل على النجاح خلال هذا الوقت. ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي سليم.

برج القوس

يمكنك أن تشعر بقليل من التوتر خلال هذه الفترة. يمكنك المشاركة في بعض الأنشطة الروحية. مارس اليوجا والتأمل للحفاظ على صحة عقلك

برج الجدي

سيقوم الطلاب بأداء جيد خلال هذه الفترة. من الناحية المهنية ، ستتحسن علاقتك مع رئيسك وزملائك. قد تكون هناك إصابات طفيفة ، لذلك عليك أن تعتني بصحتك

برج الدلو

قد تحتاج إلى رعاية أحد أفراد أسرتك. كن حذرا بشأن أموالك وصرف أموالك بحكمة.

برج الحوت

مهنيا ستحقق ارتفاعات كبيرة. في حالة وجود أي مشاكل لدى الطلاب ، يجب عليهم استشارة معلميهم وأولياء أمورهم.

مارس الرياضة بانتظام وستشعر بصحة جيدة من الناحية النفسية والجسدية.