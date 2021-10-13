عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 13 -10 -2021 اكتشف ما يخبئه برجك

صدى البلد

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء  13-10-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل


سيكون الحظ في صالحك خلال هذا الوقت وسوف تسمع بعض الأخبار الجيدة من أطفالك.

 سيزداد عبء العمل خلال هذا الوقت وستكون قلقًا جدًا  

برج الثور

سوف تقوم بصقل مهارات الاتصال الخاصة بك. قد تضطر إلى السفر للعمل خلال هذا الوقت. بالحديث عن صحتك ، حافظ على لياقتك البدنية واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا.

انطلاقة مميزة.. برج الميزان ماذا يقول تاريخ ميلادك 12 أكتوبر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 12/10/2021 على الصعيد العاطفي والمهني والصحي

برج الجوزاء

ستكون هناك فرصة عمل جديدة. تحتاج إلى التحقق من أموالك لأنه ستكون هناك نفقات خلال هذه الفترة. 

برج السرطان

ستعيش أنت وشريكك حياة سلمية معًا. إذا كانت هناك مسافة بينكما ، فقم بحل المشكلات.إذا كنت تعاني من مرض متعلق بالرئتين والصدر فكن حذرًا.

برج الاسد

يمكن أن تكون هناك خسارة مالية خلال هذا الوقت. يجب ألا تفرط في الثقة وأن تحل النزاعات مع أشقائك. 

برج العذراء

 سوف تبدأ بعض المهام. سوف تقضي وقتًا ممتعًا مع عائلتك وأحبائك. سيكون هناك بعض التوتر العاطفي خلال هذه الفترة.

برج الميزان

 خلال هذا الوقت تحتاج إلى التركيز على قضايا عائلتك وحلها بطريقة هادئة. تتبع نفقاتك وتحكم فيها. 

برج العقرب

هذا هو الوقت المثالي لاستثمار الأموال في شراء منزل أو سيارة. سوف تقضي بعض الوقت الجيد مع زوجتك. سوف تحصل على النجاح خلال هذا الوقت. ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي سليم.

برج القوس

يمكنك أن تشعر بقليل من التوتر خلال هذه الفترة. يمكنك المشاركة في بعض الأنشطة الروحية. مارس اليوجا والتأمل للحفاظ على صحة عقلك

 

برج الجدي

 

 سيقوم الطلاب بأداء جيد خلال هذه الفترة. من الناحية المهنية ، ستتحسن علاقتك مع رئيسك وزملائك. قد تكون هناك إصابات طفيفة ، لذلك عليك أن تعتني بصحتك

برج الدلو

قد تحتاج إلى رعاية أحد أفراد أسرتك. كن حذرا بشأن أموالك وصرف أموالك بحكمة.

 

برج الحوت

 مهنيا ستحقق ارتفاعات كبيرة. في حالة وجود أي مشاكل لدى الطلاب ، يجب عليهم استشارة معلميهم وأولياء أمورهم. 

مارس الرياضة بانتظام وستشعر بصحة جيدة من الناحية النفسية والجسدية.

برج الحمل برج الثور برج الجوزاء برج السرطان برج الأسد

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تفتح حدودها البرية أمام الحاصلين على لقاح كورونا

فيه قبلات.. تعليق مثير من عايدة رياض على فيلم الكيت كات

وقت صلاة الفجر وفضل أدائها .. فيها تجتمع ملائكة الليل والنهار

إشارة راديو غامضة تصل للأرض من الفضاء.. والعلماء في حيرة

أفضل صيغ الاستغفار لطلب الرزق .. رددها وترقب المعجزات

وزيرا ثقافة مصر والأردن يشهدان الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الأردنية.. عبدالدايم: مشاركة السيمفوني نواة لتعزيز التعاون مع الأشقاء في مختلف مجالات الإبداع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 قرارات جديدة لوزارة التربية والتعليم لتنظيم العمل داخل المدارس

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو انتشال ميكروباص الساحل الغارق بالنيل

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام الحرمين

يضمن الكثير.. التضامن: تدشين وتنظيم قانون يحمي حقوق كبار السن

العثور على "توك أطفال وسلاسل" في قاع النيل.. هل ميكروباص الساحل "فنكوش"؟

هل تغيرت ملامحها بعد السجن.. كيف ظهرت «فيحاء» بعد اختفاء 7 سنوات .. صور

الميكروباص الغارق.. استجواب عاملي وخفراء قاعات أفراح مطلة على النيل

ادي العيش لخبازه.. فرج عامر يشكر محمد صلاح للتعاقد مع كيروش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الإحتفال بتخريج الدفعة 159 من معهد ضباط الصف المعلمين

كشف الأسباب الخفية لتعطل أخطر سلاح نووي أمريكي.. هل الصين وراء إتلاف الغواصة

طريقة عمل شاورما الفراخ.. وصفات متنوعة

محمد قماح يحتفل بنجاح أغنيته الجديدة سندريلا في ضيافة صدى البلد.. صور

فيديو

فيديو جراف.. لماذا ألغى محمد مجدي أفشة حفل زفافه.. تفاصيل

فيحاء.. كيف ظهرت الفنانة نيفين مندور بعد السجن؟.. فيديو جراف

الأرقام كلمة السر.. المصريون يشعرون بهزة أرضية في الذكرى 29 لزلزال 92

سلاسل وتُوك أطفال.. تفاصيل جديدة عن ميكروباص كوبري الساحل

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: كيف تكون نظرتك لنفسك دروساً مستفادة؟

مي مرغني تكتب: كونى متميزة

محمد فتحي اسماعيل يكتب: ما بين كيروش والبدري خيط رفيع

وفاء أبو السعود تكتب: الرئيس يُرسخ مفهومًا جديدًا لحقوق الإنسان

ليلى موسى تكتب: لعنة أطفال سري كانيه وكري سبي تلاحق أردوغان

أحمد فهيم يكتب: «ناردين»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (7)

بهجت العبيدي

إن كان علينا أن نجوع فليكن لهذا السبب!

رشا شكر

النجم دانيال كريج يودع سلسلة أفلام جيمس بوند

محمد نوار

مولد النبي!

احمد قنديل

لغز «900900»

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ