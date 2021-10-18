فور وصوله المطار.. أهالي كفر الشيخ يجهزون موكباً بالسيارات لاستقبال «بيج رامي»

كشف عادل أبو شادي، ابن عم البطل العالمي رامي السبيعي الشهير بـ «بيج رامي»، تأجيل رحلة «بيج رامي» التي كانت من المقرر وصولها الحادية عشرة صباحاً بمطار القاهرة، مشيراً إلى أن بطل مستر أولمبيا «بيج رامي» أبلغهم بالتأجيل مساء أمس.

وأضاف، لـ «صدى البلد» أن الأهالي كانوا يجهزون موكباً بالسيارات بمسقط رأسه بقرية السبايعة بمحافظة كفر الشيخ لاستقبال «بيج رامي» بالمطار حاملين أعلام مصر وصور البطل العالمي، لافتاً إلى أنهم ينتظرون الموعد الجديد لاستقباله بالمطار.

وفي تصريحات سابقة لـ «صدى البلد» عبرت الحاجة نجاة المغربي، والدة البطل العالمي رامي السبيعي الشهير بـ«بيج رامي، عن سعادتها وفرحتها الغامرة بتتويج «بيج رامي» ببطولة مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي، مضيفة «فرحة الدنيا كلها بالكابتن رامي .. فرحة الناس كلها.. مش ابني لوحدي .. كل الدنيا وكل الناس بتحبه وفرحانة له »

وعن كواليس مكالمة بيج رامي قبل إعلان الفوز، قالت الحاجة نجاة المغربي كلمني قبل إعلان الفوز الساعة 12.30، وقلت له« ربنا يجعلك في المركز الأول يارامي يا ابني .. ربنا ينجحك يكتب لك النجاح .. ويجعلك من الكسبانين و يجعلك حاكم عادل ويجعلك في المركز الأول».



وعن دعواتها لرامي، تقول ديمًا بدعيله « ربنا يعطيك قوة فوق قوتك وصحة فوق صحتك وينجح مقاصدك ويكفيك شر الأشرار وكيد الفجار، ويبارك لك في صحتك وأولادك ورزقك»، مضيفة كل ما أقول له كلمة يقول آمين آمين، وفي الآخر يقول لي : «لا إله إلا الله وأرد عليه سيدنا محمد رسول الله يا حبيبي».