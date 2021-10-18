عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فور وصوله المطار.. أهالي كفر الشيخ يجهزون موكباً بالسيارات لاستقبال «بيج رامي»

بيج رامي
بيج رامي

كشف عادل أبو شادي، ابن عم البطل العالمي رامي السبيعي الشهير بـ «بيج رامي»، تأجيل رحلة «بيج رامي» التي كانت من المقرر وصولها الحادية عشرة صباحاً بمطار القاهرة، مشيراً إلى أن بطل مستر أولمبيا «بيج رامي» أبلغهم بالتأجيل مساء أمس.

 

وأضاف، لـ «صدى البلد» أن الأهالي كانوا يجهزون موكباً بالسيارات بمسقط رأسه بقرية السبايعة بمحافظة كفر الشيخ لاستقبال «بيج رامي» بالمطار حاملين أعلام مصر وصور البطل العالمي، لافتاً إلى أنهم ينتظرون الموعد الجديد لاستقباله بالمطار.

 

وفي تصريحات سابقة لـ «صدى البلد» عبرت الحاجة نجاة المغربي، والدة البطل العالمي رامي السبيعي الشهير بـ«بيج رامي، عن سعادتها وفرحتها الغامرة بتتويج «بيج رامي» ببطولة مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي، مضيفة  «فرحة الدنيا كلها بالكابتن رامي .. فرحة الناس كلها.. مش ابني لوحدي .. كل الدنيا وكل الناس بتحبه وفرحانة له »

اليوم| بيج رامي يصل القاهرة.. واستقبال خاص لمستر أوليمبيا

حفل خاص في استقباله.. موعد وصول بيج رامي إلى القاهرة

وعن كواليس مكالمة بيج رامي قبل إعلان الفوز، قالت الحاجة نجاة المغربي كلمني قبل إعلان الفوز الساعة 12.30، وقلت له« ربنا يجعلك في المركز الأول يارامي يا ابني .. ربنا ينجحك يكتب لك النجاح .. ويجعلك من الكسبانين و يجعلك حاكم عادل ويجعلك في المركز الأول».
 

وعن دعواتها لرامي، تقول ديمًا بدعيله « ربنا يعطيك قوة فوق قوتك وصحة فوق صحتك وينجح مقاصدك ويكفيك شر الأشرار وكيد الفجار، ويبارك لك في صحتك وأولادك ورزقك»، مضيفة كل ما أقول له كلمة يقول آمين آمين، وفي الآخر يقول لي : «لا إله إلا الله وأرد عليه سيدنا محمد رسول الله يا حبيبي».

محافظة كفر الشيخ مطار القاهرة كفر الشيخ البطل بطل العالم تتويج بيج رامي رامي السبيعي

موضوعات متعلقة

سرايا «العُمدة العطافى».. تُحفة معمارية على الطراز الإيطالي تحولت لمبنى «آيل للسقوط».. فيديو

ندوة للتوعية بترشيد استهلاك المياه بقصر ثقافة الحامول في كفر الشيخ.. صور

بمناسبة المولد النبوي.. آيات من القرآن الكريم بصوت القارئ أسامة فراج

رفع 1917 طن مخلفات خلال 24 ساعة في كفر الشيخ

صيدلة كفر الشيخ تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر.. وتستقبل طلابها الجدد |صور

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد وتكريم المتفوقين.. صور

محافظ كفر الشيخ يشيد بالمشاركة المجتمعية في حملات النظافة بـ بيلا

محافظ كفر الشيخ : مولنا مشروعات الشباب بمليار و472 مليون جنيه

ترشيحاتنا

بالصور| شعارات تحفيزية وصور علماء على أغلفة وجبات التغذية المدرسية الجديدة

"البحوث الإسلامية": 5 قوافل توعية شاملة لتنفيذ لقاءات مباشرة مع الجمهور

ميدو يهاجم لاعبي الزمالك ويطالبهم بالتنازل عن 5% من عقودهم

مؤتمر صحفي للخطيب لتقديم كشف حساب للجمعية العمومية

هل ولد النبي في عام الفيل؟.. أسرار لا يعرفها الكثيرون

وسط تكتم إيلون ماسك.. تسلا تلغي تفاصيل السايبرك ترك من موقعها الرسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقوع إصابات وحالات اختناق.. آخر تطورات حريق مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

البترول: تطوير معامل التكرير يمكننا من إنتاج بنزين متعدد الجودات

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

انسى التجديد.. رسالة شديدة اللهجة من شوبير لموسيماني ومحمد شريف

بعد أمطار الإسكندرية أمس.. ماذا سيحدث في الطقس اليوم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن حاضرون من أجل ريش بمهرجان الجونة

درة بعد وصفها بأيقونة الموضة: أكمل مسيرة فناني الزمن الجميل | خاص

اعتبرها أصناما.. شاب فلسطيني يحطم تماثيل تاريخية بأحد ميادين رام الله |فيديو

نهاية العالم.. أنباء عن سقوط سفينة سياح سعودية من قمة جبل فهرين

فيديو

فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

حقيقة ضرب دوللي شاهين وحادث وائل كفوري.. آخر التطورات.. فيديو

نسخة فريدة.. معلومات لا تعرفها عن مصحف أهداه شيخ الأزهر لـ السيسي

علماء الشرق والغرب ..هؤلاء استشهد بهم شيخ الأزهر في المولد النبوي

المزيد

ساحة رأي

بسنت شعراوي تكتب: إضطراب كرب ما بعد الصدمة

داليا السبع تكتب: الفنون بين الأصالة والتعري

د. دينا أحمد على تكتب: الزراعة الرقمية في ظل كورونا

رمضان البيه يكتب: فأسألوا أهل الذكر

سيد الطاهر يكتب: «الغاز».. مستقبل مصر القادم

د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

اﻟﻤﺰﻳﺪ