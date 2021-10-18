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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عربية النواب: اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ حدث تاريخي

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ الـ 27 بأنه حدث تاريخى ودليل قاطع على دور مصر التاريخى والرائد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه جميع القضايا الاقليمية والعربية والافريقية والدولية بصفة عامة وفيما يتعلق بالتصدي للتغيرات المناخية بصفة خاصة.

وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم إن مصر فى عهد الرئيس السيسى اصبحت واحدة من اهم الدول الفاعلة على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وافريقيا والعالم ولذلك قرر المجتمع الدولى استضافة مصر لقمة المناخ ال 27 خاصة بعد ان اصبحت قضية تغير المناخ واحدة من اهم القضايا الرئيسية التي تواجه البشرية وتحظى باهتمام عالمى كبير اضافة الى أنه من المعرف ان منطقة المتوسط واحدة من أكثر المناطق تأثراً بالتغيرات المناخية.

وقال النائب أحمد فؤاد أباظة إن هناك دراسة حول التغير المناخي في الأورومتوسط شارك فيها أكثر من 100 باحث حول العالم وأكدت الدراسة أن نسبة درجات الحرارة ترتفع بنسبة 20% أكثر من باقي المناطق في العالم.

مؤكداً أهمية انعقاد قمة المناخ العالمية ال 27 بمصر لمواجهة جميع التأثيرات السلبية على منطقة المتوسط والعالم كله وهذا يحتم على العالم كله وبجميع منظماته ودوله التعاون والتنسيق لمواجهة مخاطر المناخ واثاره السلبية على البشرية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة المناخ الـ 27 منطقة الشرق الأوسط التغيرات المناخية المجتمع الدولي

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