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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"البحوث الإسلامية": 5 قوافل توعية شاملة لتنفيذ لقاءات مباشرة مع الجمهور

قافلة مجمع البحوث
قافلة مجمع البحوث الإسلامية

أطلق مجمع البحوث الإسلامية  بالأزهر الشريف خمس قوافل توعوية شاملة إلى محافظات: كفر الشيخ، ودمياط، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا بمشاركة خمسين واعظًا وواعظة؛ وذلك ضمن خطة التوعية المجتمعية التي ينفذها مجمع البحوث الإسلامية.
 

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، إن فعاليات تلك القوافل تستمر على مدار الأسبوع؛ حيث تنفذ برنامجًا توعويًا شاملًا من خلال عقد لقاءات مباشرة مع الجمهور، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر وتأكيده المستمر على ضرورة الاهتمام بالفئات المختلفة بالمجتمع والعمل على حل المشاكل المجتمعية التي تواجهه، نظرًا لما يمثله أمن المجتمع من أهمية كبرى في أمن واستقرار مصر.


أضاف عيّاد أن برنامج عمل القوافل يركز على الدروس المستفادة من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم واستراتيجيته في مواجهة الأزمات، والحثّ على التكافل المجتمعي ومساعدة الآخرين؛ وذلك تزامنا مع ذكرى ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم. 

أشار الأمين العام إلى أن لقاءات وندوات القافلة ينفذها أعضاء القافلة في المدارس والمعاهد والنوادي والمستشفيات والمصانع والمراكز الثقافية وأماكن التجمعات المختلفة، للعمل على ترسيخ المفاهيم والقيم المجتمعية السليمة مواجهة المفاهيم والعادات الخاطئة، كما تستهدف تلك الحملات أيضًا التوعية بالكثير من القضايا المهمة التي تشغل بال المواطنين، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة بصورة سهلة ومبسطة في الأماكن المستهدفة والأكثر احتياجًا لذلك.

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"البحوث الإسلامية": 5 قوافل توعية شاملة لتنفيذ لقاءات مباشرة مع الجمهور

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