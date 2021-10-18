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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أعراض ضمور العصب البصري عند الأطفال

صدى البلد

ضمور العصب البصري عند الأطفال، غالبًا لا يتم تشخيصه حتى تتأثر كلتا العينين ( الجدول 6-2 ) السبب الأكثر إثارة للقلق لضمور العصب البصري هو مرض انضغاطي في العصب البصري.

 

قد يحدث الضمور من زيادة الضغط داخل الجمجمة الناجم عن آفات انسداد داخل الجمجمة ، أو من ضغط العصب البصري من العمليات المدارية أو الأورام الداخلية للعصب البصري (على سبيل المثال ، أورام العصب البصري الدبقية).

 

أعراض العصب البصري عند الأطفال

 

يجب أن يخضع الأطفال المصابون بضمور العصب البصري للتصوير العصبي لتحديد تشخيص محدد. يحتاج الأطفال المصابون بالورم الليفي العصبي من النوع 1 والأورام الدبقية البصرية إلى مراقبة عينية دقيقة ، لأن هذه الأورام قد تظهر انحدارًا تلقائيًا، ولا ينبغي النظر في العلاج إلا إذا كان هناك فقدان تدريجي موثق لحدة البصر أو المجال البصري المحيطي.

وقد تختلف أعراض ضمور العصب البصري عند الأطفال ونعرض لكم أبرز ما يحدث للطفل


مشكلة في التكيف مع التغييرات في الإضاءة
رهاب الضوء ، أو الحساسية للضوء الساطع
مشكلة في الرؤية في غرفة مظلمة

 

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