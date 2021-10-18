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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تخلفه عن الطائرة.. تعرف على موعد وصول بيج رامي للقاهرة

بيج رامي
بيج رامي

تأجل موعد وصول ممدوح السبيعي الشهير بـ بيح رامي، بطل مستر أوليمبيا إلى مطار القاهرة بعد تأخره علي موعد الطائرة . 

وكان من المقرر وصول بيج رامي للقاهرة في الحادية عشر ظهر اليوم إلا أن الطائره فاتته . 

وأكد مصدر مقرب من بيج رامي لـ "صدى البلد" أن موعد الوصول الجديد لـ “ مستر أوليمبيا” هو غد الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وكشف عادل أبو شادي، ابن عم البطل العالمي رامي السبيعي الشهير بـ «بيج رامي»، عن  تأجيل رحلة «بيج رامي» التي كانت من المقرر وصولها الحادية عشرة صباحاً بمطار القاهرة، مشيراً إلى أن بطل مستر أولمبيا «بيج رامي» أبلغهم بالتأجيل مساء أمس.

وأضاف، لـ «صدى البلد» أن الأهالي كانوا يجهزون موكباً بالسيارات بمسقط رأسه بقرية السبايعة بمحافظة كفر الشيخ لاستقبال «بيج رامي» بالمطار حاملين أعلام مصر وصور البطل العالمي، لافتاً إلى أنهم ينتظرون الموعد الجديد لاستقباله بالمطار.

وفي تصريحات سابقة لـ «صدى البلد» عبرت الحاجة نجاة المغربي، والدة البطل العالمي رامي السبيعي الشهير بـ«بيج رامي، عن سعادتها وفرحتها الغامرة بتتويج «بيج رامي» ببطولة مستر أولمبيا للعام الثاني على التوالي، مضيفة  «فرحة الدنيا كلها بالكابتن رامي .. فرحة الناس كلها.. مش ابني لوحدي .. كل الدنيا وكل الناس بتحبه وفرحانة له »

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