قطار الحرمين: هذا سبب العطل المفاجئ.. ولا صحة لتوقف الرحلات لمدة يومين

كشفت الشركة المشغلة لقطار الحرمين السريع، سبب التوقف المفاجئ للقطار المنطلق من المدينة المنورة مساء السبت.

وحسب بيان رسمي للشركة، جاء التوقف المفاجئ نتيجة تأثر القطار بعطل فني كهربائي أدى إلى توقف الرحلات من الساعة 7 مساءً، وتم استئنافها عند الساعة 1 ظهرًا في نفس اليوم.

وأضافت الشركة في البيان الذي نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أنها تحرص على خدمة عملائها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، لافتة إلى أن إجراءات تعويض المسافرين للرحلات المتأثرة يجري التعامل معها حاليًا بشكل آلي وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لاسترجاع التذاكر للحالات المشابهة.

ونفت صحة المعلومات المتداولة والمنشورة في الصحف أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشير إلى توقف الرحلات لمدة يومين بسبب خلل كهربائي.

وطالبت الجميع بتحري المعلومات من مصادرها الموثوقة والرسمية؛ مؤكدة أن جميع الرحلات المجدولة تعمل وفق المقرر لها وبما يلبي تطلعات عملائها.

وأضافت أنه يمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسار، التواصل مع الرقم الموحد لخدمة عملاء قطار الحرمين السريع 920004433.