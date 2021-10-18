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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رياضة البرلمان توصي بسداد مستحقات الضرائب المتراكنة لدى اتحاد الكرة

مجلس النواب
مجلس النواب

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، بدفع كامل مستحقات الضرائب لدى اتحاد الكرة وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلبات احاطة بشأن مخالفات مالية بانحاد الكرة، بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة الأوليمبية.


وشهد الاجتماع جدلا بين أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة وعدد من النواب، بعدما حاول مجاهد التزام الاتحاد بسداد الضرائب .

 

وتدخل رئيس اللجنة، قائلا: مش بنعمل مباريات كلامية احنا بنتكلم في مستحقات الدولة ونعلم أنه متوفر في خزينة الاتحاد ما يكفي من أموال لسداد هذه المستحقات.


وكان الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، قال إن اللجنة تلقت ٢٧ طلب مقدم من النواب بشأن مخالفات اتحاد الكرة والتي تستوجب الاحالة للنيابة العامة.

 

وأضاف: " لو تم التحقق من صحة المستندات والاتهامات المقدمة فيجب أن تحال مباشرة للنيابة العامة.

 

وقال رئيس اللجنة خلال اجتماع اللجنة: " ليست عزبة وانما اتحاد يدير أهم رياضة في  مصر و هي كرة القدم ومجلس النواب من حقه مناقشة أي مخالفات مضيفا: " نحن نعبر عن الشعب وهناك مواطنين تقدموا ببلاغات في النيابة بسبب مخالفات الاتحاد وما يحدث لصالح المواطن و اتحاد الكرة المصري.

 

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة لن نسمح بادارة الاتحاد من خارج مصر ولابد من الاصلاح ولا نستسلم  لفزاعة ايقاف الرياضة المصرية والحكومة لم تتدخل ونطالب وزارة الشباب والرياضة بحل المشكلات.

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