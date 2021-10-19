في ذكرى مولده.. هل يعرف النبي أخبارنا وكيف يستغفر لنا؟.. الإفتاء تجيب

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الانسان يسأل هل عندما يموت شخص وينزل القبر سيعلم ماذا نعمل وما نقوم به ويكون مطلعا على ذلك.

وأضاف مستشار المفتي خلال البث المباشر لدار الإفتاء أن حياة القبر مختلفة عن حياة الدنيا، والقانون الفيزيائي للدنيا مختلف عن قانون البرزخ ومختلف عن قانون الآخرة.

وتابع مفتي الجمهورية أن سيدنا النبي قانونه مختلف ومن ضمن اختلاف هذا القانون قال “إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء” وهذا وحي من الله عز وجل.

ونوه مجدي عاشور أنه مهما بلغ حبك لسيدنا النبي ستجده صغيرا جدا بجانب حب رسول الله لك بأمور كثيرة منها حديث “حياتى خير لكم ومماتى خير لكم تعرض علي أعمالكم فما وجدت من خير حمدت الله عليه وما وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم”.

وأشار أمين الفتوى أنه قد يتساءل أحدهم كيف يستغفر رسول الله لنا وقد مات؟ وأقول له إن الحياة البرزخية لها قانون آخر مختلف خاصة مع هذا السيد العظيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

تحليل الحديث بطريقة رياضية

وقال مستشار الفتوى إننا إذا أردنا أن نحلل حديث النبي “حياتى خير لكم ومماتي خير لكم” بطريقة رياضية، سنجد أن حياتى خير لكم تساوى مماتي خير لكم، فلو حذفنا القاسم المشترك من الطرفين وهو “خير لكم” سنجد أن حياتى تساوى مماتى.

وتابع أمين الفتوى كأن النبي يريد أن يقول لنا إن حياتى تساوى مماتى بالنسبة لكم، فلا تقولوا إن سيدنا النبي مات وانتهى، لا فالرسول حي فى قلب كل مؤمن ومتجسد فى سيرته وسنته، ولا نستطيع العيش بغير ما جاء به هذا النبي الهادي.

هل يجوز صيام يوم مولد النبي ؟

ومن جانبه يقول الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين وورد ذلك فى الأحاديث فيما معناه أنه كان يصوم يوم الإثنين، وحينما سئل صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك قال "هذا يوم ولدت فيه".

وأضاف وسام خلال بث مباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :"نقول ذلك لمن يسأل هل صيام يوم ذكرى المولد النبوي الشريف بدعة؟، قائلاً: "إن النبى صلى الله عليه وسلم صام يوم مولده شكرا لله على نعمة الإيجاد وكان يحب يحتفل بالطاعة".