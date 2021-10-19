عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في ذكرى مولده.. هل يعرف النبي أخبارنا وكيف يستغفر لنا؟.. الإفتاء تجيب

هل يعرف النبي أخبارنا
هل يعرف النبي أخبارنا وكيف يستغفر لنا وقد مات

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الانسان يسأل هل عندما يموت شخص وينزل القبر سيعلم ماذا نعمل وما نقوم به ويكون مطلعا على ذلك.

 

وأضاف مستشار المفتي خلال البث المباشر لدار الإفتاء أن حياة القبر مختلفة عن حياة الدنيا، والقانون الفيزيائي للدنيا مختلف عن قانون البرزخ ومختلف عن قانون الآخرة.

 

وتابع مفتي الجمهورية أن سيدنا النبي قانونه مختلف ومن ضمن اختلاف هذا القانون قال “إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء” وهذا وحي من الله عز وجل.

 

ونوه مجدي عاشور أنه مهما بلغ حبك لسيدنا النبي ستجده صغيرا جدا بجانب حب رسول الله لك بأمور كثيرة منها حديث “حياتى خير لكم ومماتى خير لكم تعرض علي أعمالكم فما وجدت من خير حمدت الله عليه وما وجدت غير ذلك استغفرت الله لكم”.

 

وأشار أمين الفتوى أنه قد يتساءل أحدهم كيف يستغفر رسول الله لنا وقد مات؟ وأقول له إن الحياة البرزخية  لها قانون آخر مختلف خاصة مع هذا السيد العظيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هل حدد الشرع العلاقة الخاصة بين الرجل وزوجته بوقت معين؟.. الإفتاء توضح

في ذكرى مولد النبي.. زوجات الرسول وسراريه.. وقصص زواجه بهن

تحليل الحديث بطريقة رياضية

وقال مستشار الفتوى إننا إذا أردنا أن نحلل حديث النبي “حياتى خير لكم ومماتي خير لكم” بطريقة رياضية، سنجد أن حياتى خير لكم تساوى مماتي خير لكم، فلو حذفنا القاسم المشترك من الطرفين وهو “خير لكم” سنجد أن حياتى تساوى مماتى.

 

وتابع أمين الفتوى كأن النبي يريد أن يقول لنا إن حياتى تساوى مماتى بالنسبة لكم، فلا تقولوا إن سيدنا النبي مات وانتهى، لا فالرسول حي فى قلب كل مؤمن ومتجسد فى سيرته وسنته، ولا نستطيع العيش بغير ما جاء به هذا النبي الهادي.

 

هل يجوز صيام يوم مولد النبي ؟

ومن جانبه يقول الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين وورد ذلك فى الأحاديث فيما معناه أنه كان يصوم يوم الإثنين، وحينما سئل صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك قال "هذا يوم ولدت فيه".

وأضاف وسام خلال بث مباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :"نقول ذلك لمن يسأل هل صيام يوم ذكرى المولد النبوي الشريف بدعة؟، قائلاً: "إن النبى صلى الله عليه وسلم صام يوم مولده شكرا لله على نعمة الإيجاد وكان يحب يحتفل بالطاعة".

الإفتاء هل يعرف النبي أخبارنا كيف يستغفر رسول الله لنا مجدى عاشور حياتى خير لكم ومماتي خير لكم هل يجوز صيام يوم مولد النبي ذكرى مولد النبي مولد النبي

موضوعات متعلقة

هل حدد الشرع العلاقة الخاصة بين الرجل وزوجته بوقت معين؟.. الإفتاء توضح

هل يجوز التسبيح بالسبحة باليد اليسرى؟.. الإفتاء تجيب

بحضور 100 شيخ وعالم.. «الطرق الصوفية» تحتفل بالمولد النبوي الشريف غدا

تساؤلات عدة وردت إلى دار الإفتاء منها.. هل يجوز صيام يوم مولد النبي.. هل وثيقة التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. هل صلاة ركعتي التوبة تغفر الذنوب والإفتاء تجيب

هل وثيقة التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. الإفتاء توضح

هل صلاة ركعتي التوبة تغفر الذنوب؟.. الإفتاء تجيب

في ذكرى مولد النبي.. زوجات الرسول وسراريه.. وقصص زواجه بهن

علي جمعة: رسول الله خير من الكعبة والعرش والكرسي والسماوات والأرض

ترشيحاتنا

ميلاد الرسول.. 7 معجزات أيدت النبي الخاتم.. شاهد

سيف الدين الجزيري: لا بد من الوقوف بجوار الزمالك في أزماته

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

الصين تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا المحلية

شريف منير: غادرت قاعة العرض لأني عندي تحفظ على فيلم ريش

الاحتفال عن بعد للعام الثاني.. ماذا تعرف عن يوم تشاماش الثقافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

أساء لمصر.. نجوم انسحبوا من عرض فيلم ريش ضمن فعاليات الجونة

تسبب في انسحاب الفنانين وسخط الجمهور.. قصة فيلم بمهرجان الجونة يسيء إلى مصر

منة فضالي تفجر مفاجأة بشأن زواج معز مسعود وحلا شيحة.. فيديو

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

شوبير: الشناوي لن يلحق بمباراة القمة حال إقامتها في موعدها

رياح وشبورة وأمطار.. تفاصيل 5 أيام غير مستقرة من الثلاثاء إلى الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشفت خيانته.. شاهد زوجة تبرح زوجها وعشيقته ضربا بالأحذية|فيديو

بالركل والصفع.. مدرس يعتدي بالضرب الوحشي على طالب داخل الفصل|فيديو

حكاية السهرة.. كيف تحولت نعيمة الصغير من منافسة لأم كلثوم لغولة السينما؟

في حب الرسول الكريم.. طقوس احتفالات الدول العربية بذكرى المولد النبوي

فيديو

بسنت شوقي للمصورين: طلعوني بالفستان كله.. فيديو

فيديوجراف| تهدد الأطفال.. عدوى الشيجيلا المعوية خطر يربك العلماء

"مش واجهة للفن".. منة فضالي تهاجم "راقصات" مهرجان الجونة "فيديو"

ياسين منصور: شركة الكرة بالأهلي تتحمل مسؤولية القطاع كاملا في 2022

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

حسام الحرباوى يكتب: مقترح توحيد الأردن وفلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ