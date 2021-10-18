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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 3 شهور

تكليف وائل أبو المجد بمنصب مدير مستشفى كفر الشيخ العام

الدكتور وائل أبو
الدكتور وائل أبو المجد

أصدرت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، قراراً بتكليف الدكتور وائل أبو المجد محمد أبو المجد من الدرجة الأولى التخصصية من المجموعة النوعية لوظائف الطب البشرى للقيام بتسيير أعمال مدير مستشفى كفر الشيخ العام لمدة ثلاثة أشهر تحت الاختبار والتقييم بصفة مؤقتة أو لحين الانتهاء من إجراءات شغل الوظيفة عن طريق الإعلان طبقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية أيهمـا أقـرب واتخاذ كافة إجراءات شغل هذه الوظيفة بالطرق القانونية طبقا للقانون.

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وجاء ذلك القرار لصالح حسن سير العمل واستقراره حالياً وللصالح العام، على أن يُنفـذ من تاريخه ويلغي كل ما يخالف ذلك من تعليمات بهذا الشأن وذلك لصالح العمل وانتظامه.

 

جدير بالذكر أن الدكتور وائل أبو المجد، كان يشغل منصب مدير عام مستشفى سيدي غازي المركزي، ومن المشهود لهم بالكفاءة الطبية والإدارية.

وزارة الصحة حياة كريمة محافظ كفر الشيخ مستشفي محافظة كفر الشيخ وكيل وزارة الصحة

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