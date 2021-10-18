ثنائي أجنبي.. بيراميدز يضم 6 صفقات استعدادا للموسم الجديد

يتحدث الشارع المصري عن قوة صفقات نادي بيراميدز التي أبرمها خلال الميركاتو الصيفي للمنافسة علي البطولات فى الموسم الجديد بعد التعاقد مع إيهاب جلال كمدير فني للفريق عقب رحيل اليوناني تاكيس جونياس.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره نادي عزام التنزاني يوم 23 أكتوبر الجاري في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد التعادل السلبي بدون أهداف في مباراة الذهاب بالعاصمة التنزانية دار السلام.

ويعرض لكم صدى البلد أسماء الصفقات التي ضمها بيراميدز فى الميركاتو الصيفي:

فخر الدين بن يوسف :

أعلن نادي بيراميدز تعاقده مع المهاجم الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف لمدة ٣ سنوات في صفقة انتقال حر، ويأتي ذلك في إطار خطة النادي لدعم الفريق بأفضل العناصر في مختلف المراكز استعدادا لاستئناف مباريات كأس مصر تحضيرا للموسم الجديد، والدوري الممتاز وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عبدالله مجدي :

وقع عبد الله مجدي اللاعب صاحب الـ 24 عاما من مواليد ٢٢ من شهر فبراير عام ١٩٩٧، عقدا مع نادي بيراميدز يمتد لخمس سنوات مقبلة، في إطار خطة النادي لدعم صفوفه بأفضل العناصر استعدادا لمباريات الموسم الجديد واستكمال ما تبقى من بطولة كأس مصر.

محمود صابر :

قرر نادي بيراميدز تحويل عقد محمود صابر من إعارة إلى شراء نهائي بالاتفاق مع نادي النجوم، حيث وقع اللاعب الشاب عقدا مدته ٥ سنوات مع بيراميدز في ظل المستوى الرائع الذي قدمه خلال الموسم الماضي مع الفريق.

هشام محمد :

وقع هشام محمد صاحب الـ31 لنادي بيراميدز لمدة موسمين حتى عام ٢٠٢٣ في صفقة انتقال حر، ويمتلك لاعب الوسط رصيدا كبيرا من المباريات حيث لعب في الدوري المصري الممتاز ١٧٩ مباراة سجل خلالها ٨ أهداف وصنع ١٠ أهداف أخرى، كما لعب ١٣ مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب ١١ مباراة أخرى في بطولة كأس مصر سجل فيها ٤ أهداف وصنع هدفا واحدا.

حسين السيد :

اتفق بيراميدز مع نظيره طلائع الجيش، على ضم الظهير الأيسر لمدة ٤ سنوات قادمة حيث يستمر التعاقد حتى عام ٢٠٢٥ ، وسبق له اللعب في العديد من الأندية ومن بينها الأهلي ومصر المقاصة والاتفاق السعودي والصفاقسي التونسي وطلائع الجيش والإسماعيلي.

وليد الكرتي :

وقع وليد الكرتي عقدا مع بيراميدز لمدة ٣ سنوات حتى عام ٢٠٢٤، ليصبح لاعبا في صفوف النادي في إطار جهود الإدارة لدعم الفريق بأفضل اللاعبين في ظل المشاركة في العديد من البطولات خلال الموسم المقبل.

والنجم الدولي المغربي من مواليد ٢٣ يوليو عام ١٩٩٤ ويمتلك مشوارا حافلا مع نادي الوداد المغربي، وحقق معه العديد من البطولات من بينها الدوري المغربي ٤ مرات، بجانب لقب دوري أبطال أفريقيا ولقب آخر للسوبر الأفريقي، كما أنه لاعب دولي في صفوف المنتخب المغربي الأول منذ عام ٢٠١٤.