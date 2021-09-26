مدرب بيراميدز : من الصعب التفريط في عبد الله السعيد

أكد محمود فتح الله المدرب بالجهاز الفني لفريق بيراميدز أن وجود فريقه خلف الأهلي والزمالك بالفترة الماضية شيء جيد، مضيفا أن الفريق تعلم من أخطائه سعيا للوصول إلى المقدمة.

وتابع في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "بداية هذا الموسم جيدة بعد الفوز على سموحة في كأس مصر وتأهله لربع النهائي، والفريق عمره 3 سنوات وينافس أندية تجاوزت الـ100 عام".

وواصل فتح الله: "الفريق يحتاج لتدعيم خط الوسط بعد رحيل أكثر من لاعب، والبعض يحاول تضخيم المشاكل داخل بيراميدز بشكل غريب".

وعن التعاقد مع اللاعبين أصحاب الخبرات للمنافسة قال إن أي ناد يحلم بالتعاقد معهم لصنع الفارق ولكن ما حدث للفريق الموسم الماضي كان غير طبيعي والمنافسة كانت منتهية من الدور الأول.

وأردف: "متفائل جداً هذا الموسم بظهور متميز لرمضان صبحي وجميع اللاعبين وعبدالله السعيد من الركائز الأساسية لبيراميدز والتفريط فيه صعب جداً".

وحول منتخب مصر قال: "شكل المنتخب لم يكن أفضل شيء مع حسام البدري لكني كنت ضد رحيله في هذا التوقيت والرجل حقق المطلوب منه بالنتائج".