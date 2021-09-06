كواليس أكبر صفقة تبادلية فى مصر بين الزمالك وبيراميدز

رغم بيان النفى الذى صدر من إدارة بيراميدز حول وجود مفاوضات مع مسئولى الزمالك لبيع عبدالله السعيد قائد الفريق للقلعة البيضاء الموسم المقبل الا أن المؤكد أن الصفقة التبادلية التى يطلق عليها "صفقة القرن " لا تزال مستمرة ويرفض كلا الناديين إلقاء "الفوطة" فيها بسبب رغبة كل منهما فى الحصول على لاعبين من النادى الأخر.

ويرغب الزمالك فى الحصول على خدمات عبدالله السعيد قائد بيراميدز بشكل أكثر أهمية خاصة أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للقلعة البيضاء طلبه بالإسم وأخبر اللجنة بأنه سيغير خطة اللعب فى الموسم الجديد من أجله ويعتبره بمثابة قائد حقيقى يستطيع مع شيكابالا صنع الفارق.

وتجد رغبة الزمالك فى التعاقد مع عبدالله السعيد شعورا متبادلا من اللاعب نفسه الذى يرغب فى ختام مسيرته بالقلعة البيضاء للاستفادة من الشعبية الكبيرة للفريق بجانب رغبته فى حصد البطولات مع الفارس الأبيض حيث اتفق على التوقيع لمدة موسمين مع تخفيض المقابل المادى الذى يحصل عليه فى بيراميدز والتنازل عن مستحقاته لدى ناديه والتى تصل الى 8 ملايين جنيه حيث يتقاضى فى الموسم الواحد قرابة الـ 20 مليون جنيه.

وطلب السعيد من ادارة الزمالك تخليصه من بيراميدز وهو ما يجرى التنسيق له حاليا مع ممدوح عيد المدير التنفيذى للفريق.

ويأتى نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز كثانى اللاعبين المطلوبين من الزمالك لدعم خط الوسط الأبيض مع الثنائى طارق حامد وإمام عاشور .. ووقع دونجا الذى يرغب بقوة فى ارتداء الفانلة البيضاء لمدة 3 مواسم مع الموافقة على تخفيض عقده وتبقى الكرة فى ملعب إدارة ناديه.

كما دخل الثنائى أحمد أيمن منصور وعمر جابر لاعبى بيراميدز والزمالك السابقين فى الصفقة بقوة نظرا لرغبتهما فى العودة لأحضان القلعة البيضاء ويرى كارتيرون أنهما يجيدان اللعب فى أكثر من مركز وهو ما يفيد الفريق تكتيكا فى البطولات المختلفة.

فى المقابل .. طلب بيراميدز الحصول على خدمات محمد عبدالغنى مدافع الزمالك وأحمد فتوح الظهير الأيسر ومصطفى فتحى الجناح العائد من الإعارة لسموحة والحارس محمد أبوجبل.

ويرفض مسئولو الزمالك التفريط فى خدمات فتوح الذى يرغب فى الرحيل لبيراميدز لرفع قيمة عقده السنوى وكذلك محمد عبدالغنى فى ظل عدم وجود مدافعين بالفريق غيره الا الونش ومحمود علاء بعد الموافقة على إنتقال محمد عبدالسلام للإتحاد السكندرى مع عرض محمود عبدالرحيم جنش أو محمد عواد بدلا من أبوجبل الذى يحظى بثقة كارتيرون ويرى أنه الأجدر بعرين الزمالك مع الحارس الشاب محمد صبحى العائد من الإعارة للإتحاد السكندرى وكذلك عبدالله جمعة بدلا من أحمد فتوح مع التفريط فى خدمات محمود عبدالعزيز "زيزو" لاعب الوسط المدافع فى الصفقة وبعض اللاعبين الشباب مثل أسامة فيصل أو حسام أشرف.