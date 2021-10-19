عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتهاء فعاليات ورشة بناء قدرات مسئولي متابعة تنفيذ الهدف الرابع من SDG4 بتربية عين شمس

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

 


تنظم اللجنه الوطنية لليونسكو بالتعاون مع المكتب الاقليمي بالقاهرة ومركز التميز التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس اول ورشه عمل من خلال مشروع بناء قدرات مسؤولى متابعة تنفيذ الهدف الرابع من ADG4 وذلك لرفع مشاركه القطاع الحكومي والخاص من جميع الوزارات المعنية بالهدف في قطاع التعليم ووضع اليه واضحه لرصد وقياس وحساب مؤشرات الهدف الرابع .


وذلك تحت رعايه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنه الوطنيه لليونسكو  ، الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و الدكتور ماجد نجم رئيس لجنه الهدف الرابع و رئيس جامعة حلوان السابق و الدكتوره غاده عبد الباري امين عام اللجنه الوطنيه لليونسكو و الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس ود.بشر امام قائم باعمال مكتب اليونسكو الاقليمي بالقاهره و اعضاء لجنه الهدف الرابع من اللجنه الوطنية لليونسكو

اشارت الدكتوره رشا كمال مدير مركز التميز التربوي إلى ان الورشه تهدف لرفع مشاركه القطاع الحكومي والخاص من جميع الوزارات في قطاع التعليم كما تهدف لوضع اليه واضحه لرصد وقياس وحساب مؤشرات الهدف الرابع لتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم بالإضافة الى تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية

افتتحت فاعليات الورشة امس 18 اكتوبر والتي سوف تستمر حتي  20 اكتوبر 2021 فى تمام  الساعه التاسعة صباحا وحتى الثالثه عصرا بمركز التميز التربوي بكلية التربيه جامعه عين شمس

ترشيحاتنا

احتفالات ومباركات على إنستجرام بزفاف ابنة بيل جيتس والمصري نائل نصار.. صور

سفاح يهاجم امرأة داخل المترو.. ورد فعل مفاجئ من الركاب|فيديو

المولد النبوي .. حقيقة مولد النبي ووفاته في يوم الإثنين

سيف الجزيري: قلقت بعد إيقاف القيد.. ولا اتضايق من المقارنة مع مصطفى محمد

هنادي مهنا تكشف عن حلواها المفضلة في المولد النبوي الشريف

سعر الذهب اليوم 19-10-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

شريف منير: غادرت قاعة العرض لأني عندي تحفظ على فيلم ريش

مرتضى منصور يكشف آخر تطورات حالته الصحية

الفراخ بـ 23 جنيهًا.. هبوط أسعار الدواجن في مصر اليوم الإثنين 18-10-2021

أساء لمصر.. نجوم انسحبوا من عرض فيلم ريش ضمن فعاليات الجونة

تسبب في انسحاب الفنانين وسخط الجمهور.. قصة فيلم بمهرجان الجونة يسيء إلى مصر

منة فضالي تفجر مفاجأة بشأن زواج معز مسعود وحلا شيحة.. فيديو

بطريقة سهلة.. كيف تحسب معاشك فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع مذهل.. ببغاء يقوم بحركات بشرية لإضحاك أطفاله|فيديو

تحرشوا بها.. سكان قرية يجبرون امرأة على خلع ملابسها ورد فعل صادم منها|فيديو

اكتشفت خيانته.. شاهد زوجة تبرح زوجها وعشيقته ضربا بالأحذية|فيديو

بالركل والصفع.. مدرس يعتدي بالضرب الوحشي على طالب داخل الفصل|فيديو

فيديو

بسنت شوقي للمصورين: طلعوني بالفستان كله.. فيديو

فيديوجراف| تهدد الأطفال.. عدوى الشيجيلا المعوية خطر يربك العلماء

"مش واجهة للفن".. منة فضالي تهاجم "راقصات" مهرجان الجونة "فيديو"

ياسين منصور: شركة الكرة بالأهلي تتحمل مسؤولية القطاع كاملا في 2022

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: سن الرشد

أحمد الغنام يكتب: صراع السياسة والثقافة العربية

د. أحمد عبدالمجيد يكتب: عشقت محمدًا

د. علاء الشال يكتب: لماذا لا نحتفل بميلاد شفيع الأمة؟

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

حسام الحرباوى يكتب: مقترح توحيد الأردن وفلسطين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

د.على ثابت

مسلمون ضد الإسلام

إسلام كمال

هل تفجر أمريكا إسرائيل؟!

د. محمد مبروك

جماهير المهرجانات الشعبية في قاعة الأوبرا!

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

اﻟﻤﺰﻳﺪ