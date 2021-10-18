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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

محافظ دمياط تتابع مخططات تطوير بعض المناطق

محافظ دمياط
محافظ دمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمخططات تطوير بعض المناطق بالمحافظة، والتى من المقرر تنفيذها بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير، حيث جاء ذلك خلال اجتماعها مع ممثلى الجهاز.

 حيث اطلعت "المحافظ" على المقترحات الخاصة بتطوير ميدان الشهابية، وذلك بعد دراسة كافة المحاور الخاصة به من عرض الموقف الحالى و موقعه بالنسبة لشبكة الطرق، بما يحقق السيولة المرورية بالمنطقة و توفير مسار مرورى مباشر لطريق دمياط / بورسعيد وأيضاً إتاحة أماكن انتظار للسيارات ، بالإضافة إلى تناول الأوجه الايجابية و السلبية لكل مقترح للوصول إلى مخطط مناسب يحقق الأهداف المطلوبة للتطوير الشامل التى تتفق مع الرؤى المستقبلية للموقع و ما سيتم بالمراحل المقبلة من تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية".

 وعلى جانب آخر،، اطلعت "الدكتورة منال عوض" أيضاً على النموذج التصميمى المقترح لتطوير مبنى الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة ومحطة الركاب بمدينة رأس البر، وذلك ليتضمن أجزاء للمحال والبازارات وجزء إدارى للهيئة وآخر للموقف لتزويده بأنظمة مراقبة ومسجد دورات مياه إلى جانب تخطيط المنطقة المحيطة بشكل كامل وتزويد المبنى بأنظمة الحماية المدنية. 

كما تابعت "المحافظ" الموقف الخاص بخطة تطوير شارع الفنار بمدينة عزبة البرج و كورنيش النيل بمدينة الزرقا وأيضاً ٤ شوارع بمدينة فارسكور، وكذا إنشاء سوق الجمعة المقرر تنفيذه بالتعاون مع صندوق التنمية الحضارية بمنطقة شطا.

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